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Yeni Zelanda'da 51 kişiyi öldüren terörist suçsuz olduğunu savundu

Yeni Zelanda'da 51 kişiyi öldüren terörist suçsuz olduğunu savundu

14 Haziran 2019 Cuma 10:22
Yeni Zelanda'da 51 kişiyi öldüren terörist suçsuz olduğunu savundu

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişiyi katletmek, 49 kişiyi yaralamaktan mahkemeye çıkan terörist Brenton Tarrant, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terör saldırıları düzenleyerek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Tarrant, Christchurch Yüksek Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkemeye, Auckland kentindeki yüksek güvenlikli Paremoremo hapishanesinden video bağlantısıyla katılan Tarrant, avukatları aracılığıyla kendisine yöneltilen 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve terör eyleminden suçsuz olduğunu iddia etti.

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SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Terör saldırısında yaralananlar ve mağdur yakınlarının da izlediği duruşmada, yetkili kurumlardan gelen raporların teröristin akıl sağlığının yerinde olduğunu gösterdiğini açıklayan Yüksek Mahkeme Hakimi Cameron Mander, ‘‘Tarrant'ın zihinsel sağlık değerlendirmesi tamamlanmıştır. Davacının savunma yapma, avukatlarına bilgi verme ve mahkemeye yanıt verme konusunda herhangi bir sorunu yoktur.’’ ifadelerini kullandı.

Savcılık, Polis, Yeni Zelanda Kraliyet Hukuk Ofisi ve Christchurch Kraliyet Avukatlar Bürosunun daha önce aldığı ortak karar uyarınca sanığın 51 cinayet ve 40 cinayete teşebbüsün yanı sıra terör eyleminden de yargılanmasını talep etti.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terörist Brenton Tarrant tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Saldırıda 3 Türk vatandaşı yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 48 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 14.06.2019 14:25
Anahtar Kelimeler:
Brenton TarrantYeni Zelanda
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