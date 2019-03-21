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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Yarı otomatik silahları yasaklayacağız

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Yarı otomatik silahları yasaklayacağız

21 Mart 2019 Perşembe 08:16
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Yarı otomatik silahları yasaklayacağız

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 50 kişinin ölümüne yol açan terörist saldırının ardından ülkede yasal olan askeri yarı otomatik silahları (MSSA) yasaklayacaklarını açıkladı.

Son birkaç gündür bununla ilgili bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını kaydeden Ardern, 11 Nisan'dan itibaren yeni yasanın yürürlüğe gireceğini umduğunu belirterek daha önceden satılan bu tarz silahların da toplatılacağını duyurdu.

Silahların toplama maliyetinin ise 200 milyon Yeni Zelanda Doları'nı (138 ABD Doları) bulacağı ifade ediliyor.

Başbakan Ardern katıldığı bir konferansta konuyla ilgili olarak "15 Mart'taki saldırı tarihimizi sonsuza dek değiştirdi. Şimdi de yeni yasalarımız tarihi değiştirecek. Ülkemizi daha güvenli bir yer haline getirmek için Yeni Zelanda'daki silah satın alma yasasını değiştirerek bugün harekete geçeceğimizi bildiriyorum." diye konuştu.

Başbakan, Yeni Zelanda'daki silah sahiplerinin çıkarılacak yeni yasa hakkında anlayış göstereceğine inandığını ve bu yasanın ülke çıkarlarına olduğunu da sözlerine ekledi. 15 Mart'ta Christchurch şehrindeki iki camiyi hedef alan ve 50 kişinin ölümüne yol açan saldırı sonrası bazı Yeni Zelandalılar gönüllü olarak silahlarını polise teslim etmişti.

Silah kullanımı çiftçiler arasında yaygın
Beş milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da yaklaşık 1,2-1,5 milyon arası ateşli silah bulunuyor. Bu silahlardan 13 bin 500 kadarının MSSA tipi yarı otomatik tüfekler oluşturuyor.

Özellikle kırsal kesimlerde çoğu çiftçinin ekinlere zarar veren böcek, sıçan ve tavşanları öldürmek için bu tarz silahları kullandığı biliniyor. Ayrıca ülkede geyik, yaban domuzu ve keçisi gibi hayvanları avlamak da popüler sporlar arasında yer alıyor.

Aynı tip silahlarla 2 katliam gerçekleşti
Christchurch’de iki camideki saldırıda kullanılan yarı otomatik AR-15 silahı 1996 yılında da Avustralya’da 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan Port Arthur katliamının sanığı tarafından kullanılmıştı. Avustralya 1996’da yaşanan bu olayın ardından yarı otomatik silahları yasakladı ve hafif atışlı silahların teminini de zorlaştırdı. Ülkede ayrıca bir kampanya başlatılmış ve on binlerce silah sahibi silahlarını yetkililere teslim etmişti.

Ülkede hafif atışlı silah ruhsatları sabıka kaydı sonucu ve polis soruşturmasının ardından veriliyor. Ancak ruhsat alan kişinin aldığı silahlar takip edilmediğinden, bir kişinin kaç silah aldığının bilinmesi şu anki uygulamalar çerçevesinde mümkün olmuyor.

Silah ruhsatlarındaki bu tür esnek uygulamalar ve nüfusunun neredeyse üçte biri oranında ruhsatlı silah bulunuyor olmasına rağmen Yeni Zelanda suç oranının en düşük olduğu ülkeler arasında. Ayrıca polis memurları da genellikle silah taşımıyor.

Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda Silah Yasağı
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