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Yeni tip koronavirüs yayılmaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüs yayılmaya devam ediyor

21 Şubat 2020 Cuma 16:52
Yeni tip koronavirüs yayılmaya devam ediyor
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İTALYA'NIN KUZEYİNDEKİ LOMBARDİYA BÖLGESİNDE YENİ TİP KORONAVİRÜSÜN 6 KİŞİYE DAHA BULAŞTIĞI BİLDİRİLDİ 
GÜNEY KORE'DE VİRÜS NEDENİYLE BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ 
JAPONYA'DA KARANTİNAYA ALINAN GEMİNİN KARADAĞLI MÜRETTEBATINDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ
İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde, 6 kişiye daha yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı, Güney Kore'de ise koronavirüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Halihazırda 2’si Çinli turist, biri de Vuhan’dan getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişinin Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğü İtalya’da, ülkenin kuzeyinde virüsün bulaştığı yeni vakalar tespit edildi. 
Lombardiya bölgesel yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19’un bölgelerinde 6 kişide rastlandığını belirtti. Gallera, bölgede yaşayanlara dışarı çıkmama ve bir süre evlerinde kalma uyarısı yaptı.
Yetkililer, 6 vakadan ilkinin Casalpusterlengo’da 38 yaşında küresel bir şirket çalışanı olduğu, Çin’den gelen misafiriyle ay başında yediği yemeğin ardından rahatsızlandığı ve nefes darlığı şikayetiyle dün hastaneye başvurduğu ve yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Söz konusu kişinin virüsü, hamile olan öğretmen eşine ve halı sahada top oynadığı bir arkadaşına da bulaştırdığı ve yapılan testlerle bunun anlaşıldığı ifade edildi.
Aynı bölgede diğer 3 kişide daha virüsün tespit edildiği ve araştırmaların sürdüğü kaydedildi.
Son vakaların ardından İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, yeni bir talimatla Kovid-19 testleri pozitif çıkanlarla temas etmiş kişilerin de karantinaya alınacağını bildirdi. 

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Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Giuseppe Ippolito da yaptığı açıklamada, "Lombardiya'da tespit edilen vakalar, İtalyan topraklarında tespit edilmesi sebebiyle bir ilk teşkil ediyor. Bu, bizi yeni bir aşamaya geçiriyor. Bu son vakalarla virüsün dışarıdan gelmesinin dışında yerel dolaşımla yayıldığı vakalara geçtik." ifadesrini kullandı.
GÜNEY KORE'DE YENİ TİP KORONAVİRÜS NEDENİYLE İKİNCİ ÖLÜM
Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti.
Yonhap ajansının haberine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 200'ü aştığı Güney Kore'de yetkililer, virüs nedeniyle ikinci kişinin öldüğünü belirtti.
Virüsü taşıdığı doğrulanan 50'li yaşlarındaki kadının, ülkede dün ilk can kaybının yaşandığı Cheongdo bölgesinde tedavi gördüğü hastaneden, sabah saatlerinde nakledildiği Busan şehrindeki bir hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kuzey Gyeongsang bölgesinde yer alan Cheongdo'da dün, hastanede zatürre tedavisi gören 63 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği ve bu kişinin, Kovid-19 taşıdığının ölümünden sonra tespit edildiği kaydedilmişti.
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada, 86'sı Daegu şehri ile Cheongdo'da olmak üzere, bugün 100 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede virüs bulaşan kişi sayısının toplam 204'e çıktığı belirtilmişti.
JAPONYA'DA KARANTİNAYA ALINAN GEMİNİN KARADAĞLI MÜRETTEBATINDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ
Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan "Diamond Princess" gemisinin Karadağlı mürettebatında virüs saptandığı belirtildi.
Karadağ Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs tespit edilen Karadağ vatandaşının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmasının beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, virüs tespit edilen kişinin kimliğine ilişkin detaylı bilgi verilmezken, telefon görüşmesinde kendisini iyi hissettiğini söylediği aktarıldı.

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Son Güncelleme: 22.02.2020 00:32
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