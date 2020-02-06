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Yeni tip koronavirüs tehlikesini haber veren Çinli doktor hayatını kaybetti

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019nCoV) salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang, salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs tehlikesini haber veren Çinli doktor hayatını kaybetti

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019nCoV) salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang, salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

06 Şubat 2020 Perşembe 17:46
Yeni tip koronavirüs tehlikesini haber veren Çinli doktor hayatını kaybetti

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, TWİTTER'DAN PAYLAŞTIĞI MESAJDA, "DOKTOR Lİ WENLİANG'IN ÖLÜMÜNDEN SON DERECE ÜZGÜNÜZ. HEPİMİZ ONUN 2019NCOV KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARI İÇİN MİNNETTARIZ" İFADELERİNE YER VERDİ

Lİ, YENİ TİP KORONOVİRÜS KONUSUNU İLK GÜNDEME GETİRDİĞİNDE "DEDİKODU YAYMAK" SUÇLAMASIYLA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019nCoV) salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang, salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

CNN International'ın yerel medyaya dayandırdığı haberine göre, ilk kez 2019 Aralık'ta yerel bir deniz ürünleri pazarında SARS benzeri bir virüsün ortaya çıktığını, tıp fakültesinden arkadaşlarının yer aldığı mesajlaşma grubunda duyuran Li, yeni tip koronavirüs taşıdığı teşhisiyle müşahede altında tutulduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Vuhan'da bir hastanede görev yapan Li, mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip koronavirüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek salgın tehlikesine dikkati çekmişti.

Vuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından Li hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Li, 12 Ocak'ta hastalardan birinden yeni tip koronavirüs kaptığı şüphesiyle müşahede altına alınmış, 1 Şubat'ta ise doktorun yeni tip koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.

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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNDEN VEFAT MESAJI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Li'nin ölümünün ardından Twitter'da paylaştığı mesajda, "Doktor Li Wenliang'ın ölümünden son derece üzgünüz. Hepimiz onun 2019nCoV konusundaki çalışmaları için minnettarız." ifadelerine yer verdi.

YENİ TİP KORONAVİRÜS

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. 

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, 2019-nCoV salgını nedeniyle can kaybının 564'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısının ise 28 bin 18'e yükseldiği bildirilmişti.

Son Güncelleme: 06.02.2020 21:17
Anahtar Kelimeler:
Çinli DoktorKoronavirüs
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