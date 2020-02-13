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Yeni tip Koronavirüs salgını dünyanın en büyük mobil fuarını iptal Ettirdi

Dünya GSM Birliği (GSMA), 24-27 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 40'a yakın mobil teknoloji şirketinin katılmama kararı aldığı Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) iptal edildiğini açıkladı.

Yeni tip Koronavirüs salgını dünyanın en büyük mobil fuarını iptal Ettirdi

Dünya GSM Birliği (GSMA), 24-27 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 40'a yakın mobil teknoloji şirketinin katılmama kararı aldığı Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) iptal edildiğini açıkladı.

13 Şubat 2020 Perşembe 07:32
Yeni tip Koronavirüs salgını dünyanın en büyük mobil fuarını iptal Ettirdi


GSMA'dan yapılan yazılı açıklamada, İspanyol hükümetinin "iptal edilmesi için hiçbir sağlık gerekçesi yok" çağrısına rağmen büyük teknoloji firmalarının art arda fuardan çekilme kararı almasından dolayı organizasyonun gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
Mevcut durumda kongreyi gerçekleştirmenin "imkansız" olduğu belirtilerek, "yeni tip koronavirüs ile ilgili durumun çok hızlı şekilde değiştiği" vurgulandı.
"Çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliği"ni gerekçe göstererek kamu sağlığını tehdit eden salgına karşı tedbir amacıyla MWC'ye katılmayacağını açıklayan büyük firmalara bugün Rakuten, Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, British Telecom ve Nokia da eklenmişti.
Kovid-19 salgınından dolayı LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, NTT Docomo, Gigaset, Umidigi, Intel, Vivo, McAfee, Facebook ve Cisco'nun da aralarında bulunduğu 40 kadar şirket MWC'ye katılmama kararı almıştı.
Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı MWC, 2006 yılından bu yana Barselona'da düzenleniyor.

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MWC'ye her yıl Türkiye'den de ciddi bir katılım oluyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ürettiği yerli otomobilin Avrupa tanıtımının da bu yılki fuarda yapılması öngörülüyordu.
Barselona'ya her yıl 450 milyon avrodan fazla gelir sağlayan ve yaklaşık 13 bin kişiye (yiyecek-içecek sektörü, özel güvenlik, temizlik, stant görevlisi gibi) iş imkanı yaratan fuarın iptal edilmesinin kent için önemli bir kayıp olacağı belirtiliyor.
Fuar için hazırlıklara katılan İspanyol şirketleri, gün içinde yaptıkları açıklamalarda, MWC'nin iptal edilmesi halinde tazminat talep edeceklerini bildirmişti.
GSMA'nın kararını değiştirmek ve fuarın yapılması için baskı kurmak için İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa da bugün Barselona'ya gitmiş ve Katalonya özerk hükümeti yetkilileriyle birlikte "sakin olunması, gerekli önlemlerin alındığı"nı vurgulamıştı.

 

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Son Güncelleme: 13.02.2020 10:47
Anahtar Kelimeler:
Yeni Tip Koronavirüs SalgınıDünyanın En Büyük Mobil Fuarı
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