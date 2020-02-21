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Yeni Tip Koronavirüs hızla yayılıyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.

Yeni Tip Koronavirüs hızla yayılıyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.

21 Şubat 2020 Cuma 07:25
Yeni Tip Koronavirüs hızla yayılıyor
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Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 236, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 2, Japonya'da 3, Güney Kore, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin ana karasında 75 bin 465, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 24 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

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"Japonya 727, Güney Kore 156, Singapur 85, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 17, Vietnam 16, Almanya 16,  ABD 15, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, İran 5, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1."

 

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Son Güncelleme: 21.02.2020 10:33
Anahtar Kelimeler:
Yeni Tip Koronavirüs BulaşanlarKovid-19
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