Yeni tip Koronavirüs, dünyada hızla yayılmaya devam ediyor

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV), bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 25'ten fazla ülke ve bölgede görüldü.

Çin genelinde 259 kişinin ölümüne neden olan ve 11 bin 791 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor, ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda, zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

VİRÜS, ÇİN DE DAHİL 25'TEN FAZLA ÜLKE VE BÖLGEDE GÖRÜLDÜ

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken; bölgede Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Hindistan ve Filipinler, ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, İsveç, İspanya, Finlandiya, Rusya, Kanada, ABD, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) de sıçradı.

Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor:

"Hong Kong Özel İdari Bölgesi 13, Makao Özel İdari Bölgesi 7, Tayvan 10, Tayland 19, Singapur 16, Japonya 15, Avustralya 9, Malezya 8, Güney Kore 11, Almanya 7, ABD 6, Fransa 6, Vietnam 5, BAE 4, Kanada 3, İtalya 2, Rusya 2, İngiltere 2, Hindistan 1, Nepal 1, Kamboçya 1, Sri Lanka 1, Filipinler 1, Finlandiya 1, İsveç 1 ve İspanya 1."

ÇOK SAYIDA HAVA YOLU ŞİRKETİ, ÇİN'E UÇAK SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI

Aralık 2019'da ortaya çıkan virüsün yılbaşında Çin'den gelenler aracılığıyla yayılmasıyla Asya-Pasifik bölgesinde, Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçak seferlerini geçici olarak durdurdu.

Uçak seferlerini iptal eden hava yolu şirketlerine Kanada Hava Yolları Air Canada, Amerikan havayolu şirketleri Delta ve American Airlines da katılırken; Rusya'nın Ural Hava Yolları da salgın nedeniyle Çin'in dört kentine uçuşlarını durdurduğunu belirtti.

Türk Hava Yolları (THY) da Çin'de Pekin, Guangzhou, Şanghay ve Şian şehirlerine düzenlenen seferlerin 9 Şubat'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

Diğer yandan ABD, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Singapur, Hindistan, Malezya, Türkiye yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'daki vatandaşlarını özel uçak seferleriyle tahliye etmeye başladı.

İspanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Hırvatistan, Macaristan gibi birçok Avrupa ülkesi de salgın nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçerken, Vuhan kentinden tahliye edilen Avrupalılar dün iki ayrı uçakla Fransa ve İngiltere'ye geldi.

Aralarında ABD, Japonya, Endonezya, Kazakistan, İngiltere ve Türkiye’nin olduğu birçok ülke salgın nedeniyle vatandaşlarına Çin'e seyahat uyarısı yaparken, Fransa, Almanya, Avustralya, Finlandiya, Yeni Zelanda, Kanada gibi ülkeler de vatandaşlarına (zorunlu olmadıkça) Hubey eyaletine seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

ÇİN'E KOMŞU BAZI ÜLKELER SINIRLARINI KAPATIYOR

Çin ile kara sınırı olan ülkelerden Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'le sınırını kapatma ve Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirme kararı aldı.

Moğolistan, Çin ile sınır kapısını kapattığını duyurdu.

Kazakistan, Çin sınırındaki Horgos Serbest Ekonomik Bölgesi'nin kendi sınırındaki kısmının faaliyetini durdurma kararı aldı.

Pakistan, salgın tehlikesi nedeniyle iki ülke arasındaki tek sınır kapısının açılışını nisana erteledi.

Öte yandan, Çin'in Özel İdare Bölgesi Hong Kong ana kara ile demir yolu seferlerini askıya alırken, Tayvan da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den iş gezisi ve birkaç istisnai durum haricinde adaya girişleri durdurdu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, "ULUSLARARASI ACİL DURUM" İLAN ETTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, önceki gün yaptığı toplantıdan sonra Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

DSÖ, dün, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeyle sınırların kapatılmasının insanları yasa dışı yollardan Çin'e girmeye itebileceği ve bunun sonucunda salgının daha da yayılabileceği uyarısında bulundu.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Virüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmişti.

Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının, Vuhan'da kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.



