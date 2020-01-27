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Yeni tip koronavirüs dünyada hızla yayılıyor

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede görüldü.

Yeni tip koronavirüs dünyada hızla yayılıyor

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede görüldü.

27 Ocak 2020 Pazartesi 12:51
Yeni tip koronavirüs dünyada hızla yayılıyor

VİRÜS, ÇİN ANA KARASI DIŞINDA HONG KONG VE MAKAO ÖZEL İDARİ BÖLGELERİ İLE TAYVAN'DA GÖRÜLÜRKEN, BÖLGE ÜLKELERİ TAYLAND, GÜNEY KORE, JAPONYA, SİNGAPUR, VİETNAM VE MALEZYA BURALARDA VİRÜSÜ TAŞIYAN VAKALARIN OLDUĞUNU DOĞRULADI

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede görüldü.

Çin genelinde 80 kişinin ölümüne yol açan, 2 bin 744 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor, ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor. İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

VİRÜS 10'DAN FAZLA ÜLKE VE BÖLGEDE GÖRÜLDÜ

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam ve Malezya, buralarda virüsü taşıyan vakaların olduğunu doğruladı.

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Yeni tip koronavirüs çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Nepal, Fransa, Kanada, ABD ve Avustralya'ya da sıçradı.

Koronavirüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor; Hong Kong Özel İdari Bölgesi (5 vaka), Makao Özel İdari Bölgesi (2 vaka), Tayland (8 vaka), ABD (5 vaka), Avustralya (5 vaka), Japonya (4 vaka), Malezya (4 vaka), Singapur (4 vaka), Fransa (3 vaka), Güney Kore (3 vaka), Vietnam (2 vaka), Kanada (1 vaka) ve Nepal (1 vaka) .

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, 23 Ocak'ta yaptığı toplantıdan sonra koronovirüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu açıkladı.

Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının Vuhan'daki kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Son Güncelleme: 27.01.2020 16:19
Anahtar Kelimeler:
ÇinDünyaKoronavirüs
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