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Yeni bir corona virüsü türü tespit edildi

19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:03
Yeni bir corona virüsü türü tespit edildi
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Corona virüsü salgınında vaka sayısı 22 milyonu geçerken bilim insanları yeni bir tür corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. D614G ismi verilen virüsün şu an dünyayı kasıp kavuran virüsten 10 kat daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaşarak öldüren corona virüsünün yeni bir türü bulundu… Dünya üzerinde 777 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün farklı bir türü olan virüse D614G adı verildi.

Uluslararası basında yer alan haberlerde D614G isimli corona virüsü türünün şu an dünyanın mücadele ettiği virüsten  çok daha tehlikeli olduğu açıklandı. Uzmanlar, bu virüsün 10 kat daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurdu.

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DSÖ’DEN İYİ HABER GELDİ

D614G’nin mutasyona uğramış bir corona virüsü olduğunu açıklayan yetkililer dünyanın farklı bölgelerinde de tespit edildiğini açıkladı. Bir restoranda bulaşan corona virüsü salgınında hasta olan 45 vakadan en az 3’ünde D614G isimli corona virüsünün bulunduğu kaydedilirken, “Restoranın sahibi Hindistan’dan döndükten sonra 14 günlük karantina kuralına uymadı ve hastalığı bulaştırdı. Aynı virüs Filipinler’den dönen bir kişide de görüldü” yorumu yapıldı.

ABD’nin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci de yeni mutasyonun corona virüsünün bulaşma hızını artıracağından endişe ettiğini söyledi. Mutasyona uğrayan virüsün Avrupa ve ABD’de görülen virüsten daha farklı olduğu kaydedildi.

Fakat Dünya Sağlık Örgütü bu virüsün bulaşma riskinin daha yüksek olmasına rağmen henüz hastalığın daha öldürücü olduğuna dair bir kanıt olmadığını duyurdu.

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