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Yemenli Tarafların Esir Takası Görüşmeleri Sürüyor

Sana, 7 Şubat 19 (.): Ürdün\'ün başkenti Amman\'da Yemen\'deki taraflar arasında esir ve tutuklu takasıyla ilgili görüşmelerde hükümetin nihai listeyi sunduğu, Husilerin ise kısmi takas önerisinde bulunduğu belirtildi.

Yemenli Tarafların Esir Takası Görüşmeleri Sürüyor

Sana, 7 Şubat 19 (.): Ürdün\'ün başkenti Amman\'da Yemen\'deki taraflar arasında esir ve tutuklu takasıyla ilgili görüşmelerde hükümetin nihai listeyi sunduğu, Husilerin ise kısmi takas önerisinde bulunduğu belirtildi.

07 Şubat 2019 Perşembe 07:56
Yemenli Tarafların Esir Takası Görüşmeleri Sürüyor

Sana, 7 Şubat 19 (.): Ürdün\'ün başkenti Amman\'da Yemen\'deki taraflar arasında esir ve tutuklu takasıyla ilgili görüşmelerde hükümetin nihai listeyi sunduğu, Husilerin ise kısmi takas önerisinde bulunduğu belirtildi.

Hükümet heyetinden bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi\'nden (ICRC) temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen görüşmelerde hükümet, BM ve ICRC\'li temsilcilere esirlerin isimlerini ihtiva eden nihai listeyi teslim etti.

Yetkili, bugün taraflardan her birinin BM ile ICRC temsilcileriyle ayrı ayrı görüştüğünü sözlerine
ekledi.

Öte yandan Husilere ait El-Mesire Televizyonu\'nun haberine göre, Husi Esir İşleri Komitesi Başkanı Abdulkadir Murteza, tüm esirlerin takas edilmesinin zorlaştığını ve bu nedenle BM\'ye, kısmi takasa hazır oldukları bilgisini ilettiklerini ifade etti.

Hükümeti, tüm esirlerin takas edilmesini engellemekle suçlayan Murteza, ellerindeki esirlerden sadece yüzde 10\'unu serbest bırakmaya hazır olduklarını kaydetti.

Hükümet güçlerinin kısmi takas konusundaki öneriye henüz cevap vermediğini belirten Murteza, görüşmelerin hala yoğun bir şekilde devam ettiğini, naaş takas komitesindeki temsilcilerin de ICRC temsilcileriyle görüştüğünü ancak fikirlerin henüz olgunlaşmadığını dile getirdi.

ICRC Yemen sözcüsü Mirella Hudeyb ise nihai isim listeleriyle ilgili tartışmaların devam ettiğini, hükümet ile Husilerin elindeki esirlerin takas işlemlerine başlamak için nihai anlaşmayı beklediklerini belirtti.

BM himayesinde İsveç\'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018\'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, ateşkes, tarafların Hudeyde\'den çekilmesi ve esir ile tutukluların takas edilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths\'in ofisinden 4 Şubat\'ta yapılan yazılı açıklamada, Esir Takası Denetleme Komitesi\'nin 5 Şubat 2019\'da Amman\'da toplanacağı belirtilmişti.

(AA/FEZ)
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