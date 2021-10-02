banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Anastasiadis'ten mesaj
Anastasiadis'ten mesaj
Tatar'dan 1960 Anayasası'na dönüş önerisi ret
Anastasiadis'e ret
Dolandırıcılara dikkat!
Dolandırıcılara dikkat!
1 kişi hayatını kaybetti
1 kişi hayatını kaybetti
banner376
Flaş Haber
1 kişi hayatını kaybetti
Kapat

Yemenli kadınlardan protesto

Yemen'in geçici başkenti Aden'de kadınlar, ülkedeki ekonomik kötüleşme ve yerel para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

02 Ekim 2021 Cumartesi 09:45
Yemenli kadınlardan protesto

Aktivistlerin çağrısı üzerine, onlarca Yemenli kadın Aden'in Hurmekser ilçesindeki el-Arud Meydanı'nda toplandı.

"Halk ölüyor", "Talebimiz ekmek ve haysiyet" ve "Aden acıdan kan ağlıyor" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, yaşam koşullarının kötüleşmesi ve yerel para birimindeki aşırı değer kaybına tepki ifade eden sloganlar attı.

Göstericiler, hükümet yetkililerine yaşam koşullarını ve kamu hizmetlerini iyileştirmeleri ve para birimindeki aşırı değer kaybına acilen çözüm bulmaları çağrısında bulundu.

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Twitter sayfasından yapılan açıklamada, yerel para biriminde yaşanan büyük değer kaybı nedeniyle milyonlarca kişinin gıda masraflarını karşılayamayacağı uyarısı yapılmıştı.

banner341
Yemen'deki ekonomik durum

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen riyalinde yaşanan hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İç savaşın başladığı yıllarda bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bir dolar 1200 riyale kadar yükseldi.

banner360
Son Güncelleme: 02.10.2021 11:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupalılar kahveye servet harcadı
Avrupalılar kahveye servet harcadı
AB-Avustralya Ticaret Anlaşması müzakereleri ertelendi
AB-Avustralya Ticaret Anlaşması müzakereleri ertelendi
İngiltere'de 3 enerji şirketi daha iflas etti
İngiltere'de 3 enerji şirketi daha iflas etti
Baybora'dan Kalkınma Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası ile ilgili açıklama
Baybora'dan Kalkınma Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası ile ilgili açıklama
Değirmenlik Belediyesi, Kardeş Belediye Bucak ile biraraya geldi
Değirmenlik Belediyesi, Kardeş Belediye Bucak ile biraraya geldi
La Palma'da lavlar Atlas Okyanusu'na ulaştı
La Palma'da lavlar Atlas Okyanusu'na ulaştı
TÜK'den duyuru
TÜK'den duyuru
Aşı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı
Aşı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı
AB: “Çin ve AB, anlaşmazlıklara rağmen birlikte çalışmalı”
AB: “Çin ve AB, anlaşmazlıklara rağmen birlikte çalışmalı”
Dünya genelinde vaka sayısı 233 milyon 346 bine yükseldi
Dünya genelinde vaka sayısı 233 milyon 346 bine yükseldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim