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Yemen’de insani durum kötüye gidiyor

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in Marib kentinde, Husiler ile hükümet güçleri arasında artan çatışmalar yüzünden insani durumun kötüye gittiği uyarısında bulundu. 

13 Mart 2021 Cumartesi 10:00
Yemen’de insani durum kötüye gidiyor
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Marib'de çatışmaların birden fazla cepheye sıçradığını söyledi. 

Çatışmalar yüzünden şubat ayının başından beri 15 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Dujarric, kentte insani durumun giderek kötüleştiğini vurguladı. 

Ülke genelinde ise 20,7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu ifade eden Dujarric, birçoğunun ise kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu kaydetti. 

Dujarric, ülkede yakıt sıkıntısı da yaşandığına işaret ederek, geçen ay Hudeyde Limanı'ndan ticari yakıt ithalatına hiçbir şekilde izin verilmediğini belirtti.

Sözcü Dujarric, tüm taraflara ülke çapında ateşkes çağrısını yineledi. 

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Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.


 

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Son Güncelleme: 13.03.2021 12:06
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