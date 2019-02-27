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Yemen’de 20 milyon kişi sağlık hizmetlerinden mahrum ve yeteri kadar beslenemiyor

Yemen’de 20 milyon kişi sağlık hizmetlerinden mahrum ve yeteri kadar beslenemiyor

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:37
Yemen’de 20 milyon kişi sağlık hizmetlerinden mahrum ve yeteri kadar beslenemiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen’deki iç savaşta neredeyse nüfusun üçte ikisine denk gelen yaklaşık 20 milyon kişinin sağlık hizmetlerinden mahrum olduğu uyarısında bulundu.

DSÖ uzmanlarından doktor Mike Ryan, Yemen'e yapılacak yardımlarla ilgili düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinden yararlanmayan bu 20 milyon kişinin aynı zamanda gıda sıkıntısı yüzünden yeteri kadar beslenemediğini bildirdi.

İç savaş yüzünden ülke genelinde 300’e yakın sağlık tesisinin tahrip olduğu ve çalışamaz hale geldiği kaydedilen Mike Ryan'ın raporunda, bu ülkedeki sağlık tesislerinin yarısından az bir bölümünün ancak tam kapasite ile çalışabildiği ifade edildi.

Raporda, bulaşıcı hastalıklar dışında ilaç ve sağlık hizmetleri sunulamaması yüzünden diyabet, yüksek tansiyon ve kanser hastalıklarının tedavi edilemediği kaydedildi.

Rapora göre ülkedeki ölümlerin yarıdan fazlası, bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavi edilememesi sonucu gerçekleşiyor.

Bu ülkede elverişsiz hijyen koşulları yüzünden 1 milyonu aşkın kolera vakasının rapor edildiği uyarısı yapılan raporda, DSÖ ve UNICEF’in işbirliğiyle geçen yıl 5 milyona kişiye kolera, difteri kızamık, kızamıkçık aşısı yapıldığı bildirildi.

Donör ülkeler, geçen yıl Yemen'deki insani yardım operasyonları için 2,6 milyar dolar yardım sözü vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Yemen
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