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Yemen Esir Takası Görüşmeleri Yarın Ürdün\'de Başlıyor

Amman, 4 Şubat 19 : Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilciliği, Yemen\'deki esir ve tutuklu takasıyla ilgili görüşmelerin yarın Ürdün\'ün başkenti Amman\'da başlayacağını duyurdu.

Yemen Esir Takası Görüşmeleri Yarın Ürdün\'de Başlıyor

Amman, 4 Şubat 19 : Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilciliği, Yemen\'deki esir ve tutuklu takasıyla ilgili görüşmelerin yarın Ürdün\'ün başkenti Amman\'da başlayacağını duyurdu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:34
Yemen Esir Takası Görüşmeleri Yarın Ürdün\'de Başlıyor

Amman, 4 Şubat 19 : Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilciliği, Yemen\'deki esir ve tutuklu takasıyla ilgili görüşmelerin yarın Ürdün\'ün başkenti Amman\'da başlayacağını duyurdu.
BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths\'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Esir Takası Denetleme Komitesi\'nin 5 Şubat 2019\'da Amman\'da toplanacağı belirtildi.
Griffiths\'in ofisi ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi\'nin (ICRC) başkanlığını yaptığı komitede, Yemen hükümeti ile Husilerin temsilcilerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, Griffiths ile ICRC Başkanı Peter Maurer\'in ilk gün toplantılarının bir kısmına katılacağı kaydedildi.
Ürdün, cumartesi günü Yemen\'deki esir ve tutuklu takasıyla ilgili yapılacak ikinci görüşmelere gelecek hafta ev sahipliği yapacağını duyurmuştu. Amman geçen ay BM himayesinde düzenlenen Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi toplantısına da ev sahipliği yapmıştı.
STOCKHOLM ANLAŞMASI
BM himayesinde İsveç\'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018\'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde\'den çekilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.
Bölgede sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffith gözetimindeki söz konusu müzakereler sonucunda BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi\'nin (RRC) oluşturulmasına karar verilmişti.
RRC\'nin ilk toplantısı, Hudeyde\'de BM\'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert\'ın liderliğinde, Husiler ile hükümet güçlerinden üçer temsilcinin katılımıyla 2-4 Ocak tarihlerinde düzenlenmişti.
(AA/DOĞ/GÜL)
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