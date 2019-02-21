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Yemen\'den Abd\'ye "husileri Terör Örgütü Olarak Sınıflandırın" Talebi

Aden, 21 Şubat 19 : Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, ABD\'den Husileri terör örgütü olarak sınıflandırmasını istedi.

Yemen\'den Abd\'ye "husileri Terör Örgütü Olarak Sınıflandırın" Talebi

Aden, 21 Şubat 19 : Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, ABD\'den Husileri terör örgütü olarak sınıflandırmasını istedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:50
Yemen\'den Abd\'ye

Aden, 21 Şubat 19 : Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, ABD'den Husileri terör örgütü olarak sınıflandırmasını istedi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, İryani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'nin Sana Büyükelçisi MatthewToler ile bir araya geldi.

Görüşmede "Husiler, Yemen halkına yönelik her türlü cinayet ve suçu işledi. Suçsuz ve savunmasız sivillere karşı işledikleri suçlar ve cinayetler soykırım düzeyine ulaştı." ifadelerini kullanan İryani, ABD'den Husileri terör örgütü olarak sınıflandırmasını istedi.

İryani, Husilerin, hükümete yaptıkları darbenin ardından kendi kontrollerindeki bölgelerde bir neslin tamamının beynini saldırganlık ve terörizm içeren düşüncelerle doldurduğunu ileri sürerek, karşı tarafa yönelik nefret duyguları yerleştiren bu adımın sadece Yemenlilerin değil tüm dünyanın yüzüne patlayacak saatli bir bomba olduğunu savundu.

"50 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA SİLAH EĞİTİMİ VERİLİYOR"

İryani, "Husi-İran militanlarının şu an yaptığı en tehlikeli şey, kin, nefret, öldürme, aşırıcılık ve terörizm duygusuyla beslenen bir nesil yetiştirmektir. 50 binden fazla çocuğa farklı silah eğitimi veriliyor ve cihatçı düşüncelerle beyinleri yıkanıyor. Ayrıca okullar ve üniversiteler de Husilerin militan kazanma yeri haline gelmiş durumda." dedi.

Büyükelçi Toler de ülkesinin Yemen'deki hükümeti ve hükümetin Husilerden kurtarılan bölgelerdeki durumu normalleştirme çabalarını desteklediğini ifade etti.
Toler, "İran, Husileri desteklemek suretiyle Yemen'deki istikrarı bozmaya çalışıyor. Husiler de bazı illerde kontrolü sağlamak için bölünmelerden faydalandı. Husiler bölünmelerden faydalanıyor ve bunu destekliyor." diye konuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

(AA/AK/FEZ)

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