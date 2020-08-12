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Yemen\'deki Sel Nedeniyle 174 Kişi Hayatını Kaybetti

Aden, 12 Ağustos 20 :  Yemen\'de şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174\'e yükseldi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:20
Yemen\'deki Sel Nedeniyle 174 Kişi Hayatını Kaybetti
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Aden, 12 Ağustos 20 :  Yemen'de şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle son 3 haftada hükümet kontrolünde bulunan bölgelerde 40 kişi yaşamını yitirdi.

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Hayatını kaybedenlerin üçte ikisinin ülkenin doğusundaki Marib kentinden olduğu ve sel nedeniyle yaralananların da bulunduğu aktarıldı.

Husiler de yaptıkları açıklamalarla başkent Sana'da sel nedeniyle 134 kişinin öldüğünü, 124 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Ciddi alt yapı yetersizliği çekilen Yemen'de şiddetli yağışlar trajik sonuçlar doğuruyor. 

Ülkenin birkaç haftadır pek çok kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel, onlarca kişinin yaşamını yitirmesine, binlerce barınak ve evin kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu.
(AA/HUR/ŞEB)
 

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