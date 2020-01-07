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Yemen\'deki Husilerden Askeri Eğitim Kampına Saldırı: 9 Ölü

Dali, 7 Ocak 20 : Yemen\'deki Husilerin, Dali kentinde bir askeri eğitim kampına düzenlediği hava saldırısında 9 asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı.

Yemen\'deki Husilerden Askeri Eğitim Kampına Saldırı: 9 Ölü

Dali, 7 Ocak 20 : Yemen\'deki Husilerin, Dali kentinde bir askeri eğitim kampına düzenlediği hava saldırısında 9 asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı.

07 Ocak 2020 Salı 09:58
Yemen\'deki Husilerden Askeri Eğitim Kampına Saldırı: 9 Ölü

Dali, 7 Ocak 20 : Yemen'deki Husilerin, Dali kentinde bir askeri eğitim kampına düzenlediği hava saldırısında 9 asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husiler, Dali'nin kuzeyindeki askeri eğitim kampına silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenledi.

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Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 asker yaşamını yitirdi, 6 asker yaralandı.

Söz konusu askerlerin Yemen'in İbb kentindeki 4.Tugay'a mensup olduğu ve eğitim için Dali'de bulunduğu kaydedildi. 

İran destekli Husiler, 29 Aralık 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri destekli Hizam Emni güçlerinin Dali'deki askeri mezuniyet törenini yine SİHA'larla hedef almış, saldırıda 8 kişi ölmüş, çoğu sivil 30 kişi yaralanmıştı.

(AA/RU/HA)
 

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