banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99405
ALTIN
264.395
DOLAR
5.4853
STERLİN
6.6053
EURO
6.1516
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
Ev arkadaşının parasını çaldı!
EV ARKADAŞININ PARASINI ÇALDI!
KIB-TEK: “Bayram süresince bakiye borç nedeniyle kesinti yapılmayacak”
KESİNTİ YAPILMAYACAK
Hava durumu
UYARILARA DİKKAT!
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Yemen\'deki Güney Geçiş Konseyi İçişleri Bakanının Evini Ele Geçirdi

ADEN, 10 Ağustos 19 (.): Yemen\'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, geçici başkent Aden\'de İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri\'nin evini ele geçirdi.

Yemen\'deki Güney Geçiş Konseyi İçişleri Bakanının Evini Ele Geçirdi

ADEN, 10 Ağustos 19 (.): Yemen\'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, geçici başkent Aden\'de İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri\'nin evini ele geçirdi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:18
Yemen\'deki Güney Geçiş Konseyi İçişleri Bakanının Evini Ele Geçirdi

ADEN, 10 Ağustos 19 (.): Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, geçici başkent Aden'de İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri'nin evini ele geçirdi.

Konseye ait sosyal paylaşım sitelerinde, Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam el-Emni güçlerinin Bakan Meyseri'nin El-Mansura Mahallesi'ndeki evinin önünde çekilen fotoğrafları yayınlandı.

Bu arada konseye yakın kaynaklar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait 8 zırhlı aracın sabah namazından önce Bakan Meyseri'yi evinden alarak koalisyonun Aden'in batısında yer alan El-Berika'dakikarargahına götürdüğünü belirtti.

Güney Geçiş Konseyi bugün, geçici başkent Aden'de meşru hükümete bağlı cumhurbaşkanlığı muhafızlığını yapan 4. Tuğayı ele geçirdiğini açıklamıştı.

Dün yapılan açıklamada da hükümete bağlı Cumhurbaşkanlığı koruma güçlerinin, Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresindeki bölgelerde kontrolü sağladığı, söz konusu noktalarda zırhlı araç ve askerlerin konuşlandığı belirtilmişti.

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de çarşambadan bu yana Hizam el-Emni güçleriyle yaşanan çatışmalarda 7'si sivil onlarca kişi hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi de yaralandı.

banner317
NE OLMUŞTU?

Aden'de BAE destekli Hizam Emni güçlerine ait El-CelaKarargahı'na geçen hafta düzenlenen saldırıda ölenler, çarşamba günü Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mezarlıkta toprağa verildikten sonra civarda silahlı çatışma çıkmış, ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti.

Hizam Emni güçleri tarafından Maaşık Sarayı'na açılan yolların kapatıldığı o saatlerde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Aden semalarında görülmüştü.

Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, konseye ait "Bağımsız Aden" kanalında yaptığı açıklamada, destekçilerine "Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyerek ele geçirmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemekle suçlayan bin Berik, hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğunu öne sürüyor. 

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve Güney Hareketi adı altında ayrılıkçı hareket oluşmuştu.

(AA/TUĞ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'daki Hükümet Krizi
İtalya'daki Hükümet Krizi
Tanzanya'da Petrol Tankeri Patladı: 57 Ölü
Tanzanya'da Petrol Tankeri Patladı: 57 Ölü
4 gün sonra kurtarıldı! ‘Yanımda bıçak olsa kendimi öldürürdüm’
4 gün sonra kurtarıldı! ‘Yanımda bıçak olsa kendimi öldürürdüm’
Çin'i Lekima tayfunu vurdu: 13 ölü
Çin'i Lekima tayfunu vurdu: 13 ölü
Pompeo'dan “güvenli bölge“ açıklaması
Pompeo'dan “güvenli bölge“ açıklaması
İtalya'daki Hükümet Krizi
İtalya'daki Hükümet Krizi
Etiyopya'da İnsanoğlunun Yüksekte Kurduğu En Eski Yaşam Alanı Keşfedildi
Etiyopya'da İnsanoğlunun Yüksekte Kurduğu En Eski Yaşam Alanı Keşfedildi
Çin'de 41 Bilişim Suçlusu Yakalandı
Çin'de 41 Bilişim Suçlusu Yakalandı
Çad'da silahlı çatışma: 37 ölü
Çad'da silahlı çatışma: 37 ölü
Azerbaycan'da düşen savaş uçağının bazı parçaları bulundu
Azerbaycan'da düşen savaş uçağının bazı parçaları bulundu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim