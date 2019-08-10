Yemen\'deki Güney Geçiş Konseyi İçişleri Bakanının Evini Ele Geçirdi

ADEN, 10 Ağustos 19 (.): Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, geçici başkent Aden'de İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri'nin evini ele geçirdi.

Konseye ait sosyal paylaşım sitelerinde, Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam el-Emni güçlerinin Bakan Meyseri'nin El-Mansura Mahallesi'ndeki evinin önünde çekilen fotoğrafları yayınlandı.

Bu arada konseye yakın kaynaklar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait 8 zırhlı aracın sabah namazından önce Bakan Meyseri'yi evinden alarak koalisyonun Aden'in batısında yer alan El-Berika'dakikarargahına götürdüğünü belirtti.

Güney Geçiş Konseyi bugün, geçici başkent Aden'de meşru hükümete bağlı cumhurbaşkanlığı muhafızlığını yapan 4. Tuğayı ele geçirdiğini açıklamıştı.

Dün yapılan açıklamada da hükümete bağlı Cumhurbaşkanlığı koruma güçlerinin, Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresindeki bölgelerde kontrolü sağladığı, söz konusu noktalarda zırhlı araç ve askerlerin konuşlandığı belirtilmişti.

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de çarşambadan bu yana Hizam el-Emni güçleriyle yaşanan çatışmalarda 7'si sivil onlarca kişi hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi de yaralandı.

NE OLMUŞTU?

Aden'de BAE destekli Hizam Emni güçlerine ait El-CelaKarargahı'na geçen hafta düzenlenen saldırıda ölenler, çarşamba günü Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mezarlıkta toprağa verildikten sonra civarda silahlı çatışma çıkmış, ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti.

Hizam Emni güçleri tarafından Maaşık Sarayı'na açılan yolların kapatıldığı o saatlerde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Aden semalarında görülmüştü.

Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, konseye ait "Bağımsız Aden" kanalında yaptığı açıklamada, destekçilerine "Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyerek ele geçirmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemekle suçlayan bin Berik, hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğunu öne sürüyor.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve Güney Hareketi adı altında ayrılıkçı hareket oluşmuştu.

(AA/TUĞ/ŞEB)