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Yemen\'de Sel Nedeniyle 14 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul, 7 Ağustos 20 : Yemen\'in başkenti Sana ve Rime illerinde yoğun yağışların sebep olduğu sel sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

07 Ağustos 2020 Cuma 17:01
Yemen\'de Sel Nedeniyle 14 Kişi Hayatını Kaybetti
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İstanbul, 7 Ağustos 20 : Yemen'in başkenti Sana ve Rime illerinde yoğun yağışların sebep olduğu sel sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Husilere bağlı sözde Sana Valisi Hammud Ubad, El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, kentte gece etkili olan yağışın, Nekam bölgesindeki Es-Sedd Mahallesi'ni sular altında bırakması sonucu 3 kişinin öldüğünü söyledi.

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Ubad, şiddetli yağış nedeniyle iletişim ve internet hizmetlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Öte yandan, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rime iline bağlı El-Caferiye ve El-Cebin ilçelerinde de sel felaketi nedeniyle iki evin yıkılması sonucu 6'sı kadın 11 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in doğusundaki Marib ilinde 4 Ağustos'ta etkili olan yağışların sebep olduğu sel nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirmişti.

(AA/ÖZ/HA)

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