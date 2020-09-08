Yemen\'de Koleradan 7 Ayda 47 Kişi Hayatını Kaybetti

Aden, 8 Eylül 20 : Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de son 7 ay içerisinde 47 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini, 165 bin kişinin de hastalığa yakalandığını duyurdu.

DSÖ'nün Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, uzun süredir iç savaşın pençesinde olan ve temel ihtiyaçlardan mahrum kalan kişi sayısının gün geçtikçe arttığı Yemen'de 2020 yılının ilk 7 aylık diliminde kolera nedeniyle 47 kişinin hayatını kaybettiği 165 bin kişiye de kolera teşhisi koyulduğu belirtildi.

Açıklamada, DSÖ'nün sağlık yetkilileri ve ortakları ile vaka izleme ve yönetimi, laboratuvar testleri, sıcak nokta haritalama, su ve hijyen hizmetleri ile Yemen'deki kolera hastalığına karşı mücadele ettiği belirtildi.

YEMEN'DEKİ İNSANİ KRİZ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.(AA/ÖZ/HA)