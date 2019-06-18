banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93588
ALTIN
252.834
DOLAR
5.8290
STERLİN
7.3140
EURO
6.5270
Kaçaklar 3 gün tutuklu kalacak
KAÇAKLAR 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
KIB-TEK’de kayıp para miktarı 592.675 TL'ye ulaştı
KIB-TEK DAVASI ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
İskele’de 70 kilogram yağış
İSKELE’DE 70 KİLOGRAM YAĞIŞ
banner307

Yemen\'de Husilere Ait Füze Fırlatılırken Patladı, İranlı Uzmanlar Öldü

YEMEN ORDUSU:

Yemen\'de Husilere Ait Füze Fırlatılırken Patladı, İranlı Uzmanlar Öldü

YEMEN ORDUSU:

18 Haziran 2019 Salı 08:53
Yemen\'de Husilere Ait Füze Fırlatılırken Patladı, İranlı Uzmanlar Öldü

YEMEN ORDUSU: "BAŞKENT SANA'DA (FIRLATILMAYA ÇALIŞILDIĞI SIRADA) BİR BALİSTİK FÜZENİN PATLAMASI SONUCU İRANLI UZMANLAR VE HUSİ MİLİTANLAR ÖLDÜ"
Aden, 18 Haziran 19 : Yemen ordusu, başkent Sana'da bir balistik füzenin fırlatılmak için hazırlandığı sırada patlaması sonucu İranlı uzmanlar ile Husilerden ölenler olduğunu açıkladı. 
Orduya ait "26sepnews.net" internet sitesinde yer alan haberde, "Başkent Sana'da (fırlatılmaya çalışıldığı sırada) bir balistik füzenin patlaması sonucu İranlı uzmanlar ve Husi militanlar öldü." denildi. 
Husilerin Uluslararası Sana Havalimanı yakınındaki Deylemi Hava Üssü'nden gerçekleştirdikleri füze fırlatma girişiminin başarısızlıkla neticelendiği ifade edilen haberde, söz konusu balistik füzenin patlaması nedeniyle ölen İranlı uzman ve Husilerin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Haberde ayrıca Husilerin, Sana'daki Deylemi Hava Üssü'nü insansız hava araçlarının gönderildiği ve balistik füzelerin fırlatıldığı bir üsse ve kışlaya dönüştürdüğü ifade edildi.

banner317
Konuya ilişkin İran yönetiminden veya Husilerden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Husiler yaklaşık bir ay önce Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlemişti.
Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor. 
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
(AA/AK/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Euro bölgesinde enflasyon Mayıs'ta geriledi
Euro bölgesinde enflasyon Mayıs'ta geriledi
Pakistan'da iki ayda 90 orman yangını çıktı
Pakistan'da iki ayda 90 orman yangını çıktı
AB mahkemesinden Alman otoban ücreti kararı
AB mahkemesinden Alman otoban ücreti kararı
“Kripto paranın nasıl çalıştığını 10 kişiden 1'i biliyor“
“Kripto paranın nasıl çalıştığını 10 kişiden 1'i biliyor“
Endonezya'da Tekne Battı: 15 Ölü
Endonezya'da Tekne Battı: 15 Ölü
Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı
Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı
Bitcoin 2019’un en yüksek seviyesinde
Bitcoin 2019’un en yüksek seviyesinde
Köpekler, üzgün bakışlarını ilgi çekmek için zamanla edinmiş
Köpekler, üzgün bakışlarını ilgi çekmek için zamanla edinmiş
Boşanma çocukların kilo almasına neden oluyor
Boşanma çocukların kilo almasına neden oluyor
Çin’deki depremde ölü sayısı artıyor
Çin’deki depremde ölü sayısı artıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim