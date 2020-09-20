banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.037
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.8125
EURO
8.9548
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

Yemen\'de Hükümet Güçleriyle Çatışmalarda Husilerden 14 Milis Öldü

Sana, 20 Eylül 20 (.): Yemen\'de İran\'ın desteklediği Husiler, hükümet güçleriyle çıkan çatışmalarda 2\'si üst düzey 14 milisin öldüğünü duyurdu.

20 Eylül 2020 Pazar 09:45
Yemen\'de Hükümet Güçleriyle Çatışmalarda Husilerden 14 Milis Öldü
banner337
banner351

Sana, 20 Eylül 20 (.): Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, hükümet güçleriyle çıkan çatışmalarda 2'si üst düzey 14 milisin öldüğünü duyurdu.

Husilere ait Saba ajansında yer alan haberde, hükümet güçleriyle yaşanan çatışmalarda ölen 14 kişi için Sana'da cenaze töreni düzenlendiği belirtildi.

İkisinin üst düzey rütbeli olduğu ifade edilen haberde, ne zaman ve nerede öldüklerine dair bilgiye yer verilmedi.

banner341
Yemen'de son haftalarda özellikle Marib kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Cevf ve Marib'e yönelik saldırılarında saha komutanlarından üst düzey kayıplar verdi. Hükümet güçleri de Marib ve diğer bölgeleri savunurken aralarında üst rütbeli isimlerin de bulunduğu pek çok askerini kaybetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AA/TUĞ/HA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'a Gönderilmek İstenen Zehirli Bir Mektup Ele Geçirildi
Trump'a Gönderilmek İstenen Zehirli Bir Mektup Ele Geçirildi
Trump'a Gönderilmek İstenen Zehirli Bir Mektup Ele Geçirildi
Trump'a Gönderilmek İstenen Zehirli Bir Mektup Ele Geçirildi
Tayland'da Binlerce Kişi Monarşi Ve Orduyu Protesto İçin Toplandı
Tayland'da Binlerce Kişi Monarşi Ve Orduyu Protesto İçin Toplandı
Tayland'da Binlerce Kişi Monarşi Ve Orduyu Protesto İçin Toplandı
Tayland'da Binlerce Kişi Monarşi Ve Orduyu Protesto İçin Toplandı
İngiltere’de Polis, Kovid-19 Önlemleri Karşıtı Grubun Protestosuna Müdahale Etti
İngiltere’de Polis, Kovid-19 Önlemleri Karşıtı Grubun Protestosuna Müdahale Etti
İngiltere’de Polis, Kovid-19 Önlemleri Karşıtı Grubun Protestosuna Müdahale Etti
İngiltere’de Polis, Kovid-19 Önlemleri Karşıtı Grubun Protestosuna Müdahale Etti
Nijerya'da Yolcu Otobüsü Nehire Düştü: 14 Ölü
Nijerya'da Yolcu Otobüsü Nehire Düştü: 14 Ölü
Nijerya'da Yolcu Otobüsü Nehire Düştü: 14 Ölü
Nijerya'da Yolcu Otobüsü Nehire Düştü: 14 Ölü
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 739, Meksika'da 455 Kişi Öldü
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 739, Meksika'da 455 Kişi Öldü
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 739, Meksika'da 455 Kişi Öldü
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 739, Meksika'da 455 Kişi Öldü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim