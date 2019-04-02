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Yemen\'de Çocukların Korunması Anlaşması

Riyad,  2 Nisan 19 : Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Birleşmiş Milletler (BM) ile Yemen’de çocukların silahlı çatışmalardan korunması konusunda anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Yemen\'de Çocukların Korunması Anlaşması

Riyad,  2 Nisan 19 : Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Birleşmiş Milletler (BM) ile Yemen’de çocukların silahlı çatışmalardan korunması konusunda anlaşma yaptıklarını duyurdu.

02 Nisan 2019 Salı 07:03
Yemen\'de Çocukların Korunması Anlaşması

Riyad,  2 Nisan 19 : Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Birleşmiş Milletler (BM) ile Yemen’de çocukların silahlı çatışmalardan korunması konusunda anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, başkent Riyad'da koalisyona bağlı Ortak Kuvvetler Komutanlığı ile BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba arasında, Yemen'deki çocukların daha güçlü şekilde korunması için anlaşma imzalandı.

Gelecek aydan itibaren çocukların rehabilitasyonu için uluslararası girişim başlayacak.

Yemen'de Husiler tarafından 24 bin çocuğun çatışmalarda kullanıldığı ve çatışma bölgelerinde bu durumun devam ettiği belirtiliyor. 

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. 

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. 

Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

(AA/ÖZ/ÖK)

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