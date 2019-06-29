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Yemen\'de Çatışmalar 7 Bin 500 Çocuğun Ölümüne Yol Açtı

BM\'NİN RAPORUNDA YEMEN\'DE 2013 YILINDAN BU YANA 7 BİN 508 ÇOCUĞUN, HAVA SALDIRILARI, BOMBARDIMAN, ÇATIŞMA, İNTİHAR SALDIRILARI, MAYINLAR YA DA DİĞER PATLAYICI SİLAHLAR NEDENİYLE ÖLDÜĞÜ VEYA YARALANDIĞI BELİRTİLDİ

Yemen\'de Çatışmalar 7 Bin 500 Çocuğun Ölümüne Yol Açtı

BM\'NİN RAPORUNDA YEMEN\'DE 2013 YILINDAN BU YANA 7 BİN 508 ÇOCUĞUN, HAVA SALDIRILARI, BOMBARDIMAN, ÇATIŞMA, İNTİHAR SALDIRILARI, MAYINLAR YA DA DİĞER PATLAYICI SİLAHLAR NEDENİYLE ÖLDÜĞÜ VEYA YARALANDIĞI BELİRTİLDİ

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:13
Yemen\'de Çatışmalar 7 Bin 500 Çocuğun Ölümüne Yol Açtı

BM'NİN RAPORUNDA YEMEN'DE 2013 YILINDAN BU YANA 7 BİN 508 ÇOCUĞUN, HAVA SALDIRILARI, BOMBARDIMAN, ÇATIŞMA, İNTİHAR SALDIRILARI, MAYINLAR YA DA DİĞER PATLAYICI SİLAHLAR NEDENİYLE ÖLDÜĞÜ VEYA YARALANDIĞI BELİRTİLDİ

Birleşmiş Milletler, 29 Haziran 19 (.): Yemen'de 2013 yılından bu yana 7 bin 500'den fazla çocuğun, hava saldırıları, bombardıman, çatışma, intihar saldırıları, mayınlar ya da diğer patlayıcı silahlar nedeniyle öldüğü veya yaralandığı bildirildi. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yayınladığı raporda, Yemen'de 5 buçuk yılda hava saldırıları, bombardıman, çatışma, intihar saldırıları, mayınlar ya da diğer patlayıcı silahların 7 bin 508 çocuğun ölümü ya da yaralanmasına yol açtığı belirtildi. 

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Raporda, 1 Nisan 2013 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Yemen'de çocuklara karşı çok ağır ihlallerin yaşandığı, çocuk ölümleri ve yaralanmalarının bu ihlallerin başında geldiği, bu dönemde 3 bin 34 çocuğun da Husiler ve hükümet tarafından çatışmalarda kullanıldığı vurgulandı. 

Yemen'de ayrıca 340 erkek çocuğunun çatışan taraflardan biriyle bağlantısı olduğu suçlamasıyla gözaltına alındığının, çoğu rapor edilmediğinden sadece 11 tecavüz ve cinsel şiddet vakasının doğrulandığı kaydedildi. 

BM'nin raporunda ayrıca 5 buçuk yılda insani yardımdan mahrum bırakılan çocuk sayısının çok yükseldiği, bu tür 828 olayın teyit edildiği, yanı sıra 345 okulun kısmen hasar gördüğü ya da yıkıldığı, 258 okulun askeri amaçlarla kullandığı kaydedildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere, bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümet güçlerine destek veriyor. 

(AA/TUĞ/GÜL)

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