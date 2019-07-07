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Yemen\'de Çatışma

Şebva, 7 Temmuz 19 (.): Yemen\'in doğusundaki Şebva ilinde Birleşik Arap Emirlikleri\'nin (BAE) destek verdiği güçler ile kabile mensupları arasında çatışma çıktı.

Yemen\'de Çatışma

Şebva, 7 Temmuz 19 (.): Yemen\'in doğusundaki Şebva ilinde Birleşik Arap Emirlikleri\'nin (BAE) destek verdiği güçler ile kabile mensupları arasında çatışma çıktı.

07 Temmuz 2019 Pazar 17:21
Yemen\'de Çatışma

Şebva, 7 Temmuz 19 (.): Yemen'in doğusundaki Şebva ilinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) destek verdiği güçler ile kabile mensupları arasında çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şebva kentindeki Merha es-Sufla ilçesindeki El-Hicr kabilesi mensupları ile BAE destekli Şebvaniye Seçkin Güçleri arasında çatışma yaşandı. 

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Kabile mensuplarının BAE destekli güçlerin ilçede konuşlanmasını kabul etmemesinin ardından çıkan çatışmalarda Şebvaniye Güçleri'nden 2 kişinin alıkonulduğu, 2'sinin yaralandığı belirtildi. Kabile mensuplarında herhangi bir zayiat olmadığı aktarıldı. 

İki taraftan da konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

BAE, Yemen'de yaklaşık beş yıldır süren savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap koalisyonu bünyesindeki en büyük ikinci güç olarak biliniyor. Yemenli bazı yetkililer, BAE'yi, Yemen'de koalisyonun hedeflerinden uzak özel bir gündem takip etmekle suçlarken, Abu Dabi yönetimi ise bu ithamları reddediyor. 

(AA/HÖ)

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