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Yemen\'de Bombalı Saldırı: 5 Ölü

Taiz, 26 Mayıs 20 : Yemen\'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu Şibam İlçesi Emniyet Müdürü ve 4 koruması hayatını kaybetti. 

26 Mayıs 2020 Salı 14:34
Yemen\'de Bombalı Saldırı: 5 Ölü
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Taiz, 26 Mayıs 20 : Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu Şibam İlçesi Emniyet Müdürü ve 4 koruması hayatını kaybetti. 

Yerel basında yer alan haberlere göre, yola döşenen patlayıcı, Hadramevt'e bağlı Şibam İlçesi Emniyet Müdürü Salih Ali Cabir'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda, Cabir ve 4 koruması yaşamını yitirdi. 

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Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Kayzan, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı doğruladı. 

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı. 

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AA/RÇ/GÜL)

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