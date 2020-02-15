banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

Yemen\'de Arap Koalisyonunun Hava Saldırısında 30 Sivil Öldü

SUUDİ ARABİSTAN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYON GÜÇLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI EL-MASLUB İLÇESİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ 

Yemen\'de Arap Koalisyonunun Hava Saldırısında 30 Sivil Öldü

SUUDİ ARABİSTAN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYON GÜÇLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI EL-MASLUB İLÇESİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ 

15 Şubat 2020 Cumartesi 13:39
Yemen\'de Arap Koalisyonunun Hava Saldırısında 30 Sivil Öldü

SUUDİ ARABİSTAN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYON GÜÇLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI EL-MASLUB İLÇESİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ 
Sana, 15 Şubat 20 (.): Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı savaş uçaklarının El-Cevf ilinde düzenlediği hava saldırısında 30 sivilin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi yönetime bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadıri, el-Mesire kanalına yaptığı açıklamada, halkın gece Cevf iline bağlı El-Maslub ilçesinde düşürülen savaş uçağının enkazı etrafında toplandığı sırada koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hava saldırıları düzenlediğini belirtti.
Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Hadıri, yaralıların tam sayısı hakkında bilgi vermedi.

banner317
Husilerin Sözcüsü Albay Yahya Seri, gece El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinde koalisyona ait Tornado tipi bir savaş uçağını düşürdüklerini belirtmişti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
(AA/TUĞ/SEL)
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tayvan'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem…
Tayvan'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem…
Fransa'da yeni tip koronavirüs taşıyan Çinli turist hayatını kaybetti
Fransa'da yeni tip koronavirüs taşıyan Çinli turist hayatını kaybetti
Afganistan’da Nato Hava Saldırısında 8 Sivil Öldü
Afganistan’da Nato Hava Saldırısında 8 Sivil Öldü
Japonya'da karantinadaki gemide 67 kişide daha “Kovid-19“ tespit edildi
Japonya'da karantinadaki gemide 67 kişide daha “Kovid-19“ tespit edildi
Meksika'da 8 Ceset Bulundu
Meksika'da 8 Ceset Bulundu
Çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı ile tedavi şansı artıyor
Çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı ile tedavi şansı artıyor
Venezuela Devlet Başkanı Maduro:
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: "guaido'nun Tutuklanacağı Gün Gelmedi"
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Koronavirüsle mücadele çerçevesinde Pekin'de seyahatten dönenler karantinaya alınıyor
Koronavirüsle mücadele çerçevesinde Pekin'de seyahatten dönenler karantinaya alınıyor
IMF Başkanı: “Önümüzdeki iki hafta koronavirüsün etkisini belirlenmek için çok önemli“
IMF Başkanı: “Önümüzdeki iki hafta koronavirüsün etkisini belirlenmek için çok önemli“

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim