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Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü

Suudi Arabistanlı 3 askerin güneydeki Yemen sınırında öldürüldüğü duyuruldu. 

Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü

Suudi Arabistanlı 3 askerin güneydeki Yemen sınırında öldürüldüğü duyuruldu. 

14 Aralık 2019 Cumartesi 08:52
Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, "silahlı kuvvetlere bağlı bir subay iki er olmak üzere 3 askerinin güneydeki Cazan bölgesinde vatanlarını ve dinlerini korurken şehit düştükleri" ifadeleri yeraldı.  

Ölenlerin ailelerine taziye dileklerinin sunulduğu habere göre aralık başından bu yana güney cephesinde ölen askerlerin sayısı 10'a yükseldi. Askerlerin ölüm nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi. 

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran ve Cazan'a havadan düzenledikleri füze saldırılarının yanı sıra zaman zaman sınırdan sızarak Suudi Arabistan birliklerini hedef alıyor. 

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


 

Son Güncelleme: 14.12.2019 12:43
Anahtar Kelimeler:
Yemen Sınırında Suudi Askerler
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