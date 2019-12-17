Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi'ne “Riyad Anlaşması'nı engelleme“ suçlaması

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Hadrami, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üye ülkelerinin (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) büyükelçileri ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasındaki Riyad Anlaşması'nın uygulanma süreci başta olmak üzere Yemen'deki son gelişmeler ele alındı. Ayrıca hükümetin söz konusu anlaşma çerçevesinde attığı adımlar ile anlaşmanın daha hızlı uygulanması önündeki engellere değinildi.

Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin prosedür ve düzenlemeleri takip etmek için ortak iki ekibin bulunduğuna işaret eden Bakan Hadrami şunları söyledi:

"Maalesef, Güney Geçiş Konseyinin anlaşmanın uygulanması ve saha ekibinin çalışmaları önüne koyduğu bazı engeller var. Ayrıca anlaşmada ve eklerinde belirtilen askeri ve güvenlik düzenlemelerinin ilerlemesini engelleyen bazı gelişmeler ve ihlaller de mevcut."

Görüşmede hazır bulunan büyükelçiler ise ülkelerinin, Yemen hükümeti ve Riyad Anlaşmasının uygulanması konusundaki desteğini dile getirdi.

Büyükelçiler ayrıca Yemen hükümetinin hizmet ve maaş sektöründe attığı adımları da taktir ettiklerini aktardı.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Anlaşma, 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyordu.