banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Döviz yükselişini sürdürüyor
Döviz yükselişini sürdürüyor
13. Maaşlar hayal oldu!
13. Maaşlar hayal oldu!
Hükümet kurma çalışmaları sürüyor
Hükümet kurma çalışmaları sürüyor
Genel Kurul toplanmayı deneyecek
Nisap sorunu bugün aşılacak mı?
banner376

Yemen'de son saldırılarda 814 kişi yaşamını yitirdi

Yemen'de hükümet ve koalisyon güçlerinin İran destekli Husi milislerle çatışmaları ve hava saldırıları nedeniyle 814 kişi hayatını kaybetti.

25 Ekim 2021 Pazartesi 10:20
Yemen'de son saldırılarda 814 kişi yaşamını yitirdi

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, koalisyon güçleri Marib ilinin batısındaki el-Kesara ve el-Cevbe bölgelerinde son 72 saatte 88 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 36 askeri aracın imha edildiği ve 264'den fazla Husi milisin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Husi milisler 90 kişiyi esir aldı

banner341
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Husi milislerin 550 kişiyi öldürdüğünü, 1200 kişiyi yaraladığını ve 90 kişiyi esir aldığını söyledi.

Seri, "Şebve ve Marib vilayetlerinde Zafer Baharı operasyonu sırasında toplam 3 bin 200 kilometrekarelik alan kurtarıldı" dedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

7 yıldır devam eden çatışmalarda 233 bin hayatını kaybetti

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
76 yıllık BM'nin işlevi tartışma konusu
76 yıllık BM'nin işlevi tartışma konusu
Motosiklet kullanımına geçici yasak
Motosiklet kullanımına geçici yasak
Özbekistan yeni cumhurbaşkanını seçiyor
Özbekistan yeni cumhurbaşkanını seçiyor
Afganistan'da işçi maaşları buğdayla ödenecek
Afganistan'da işçi maaşları buğdayla ödenecek
Beynine implant yerleştirilen kadın basit şekilleri gördü
Beynine implant yerleştirilen kadın basit şekilleri gördü
Almanya'da sakal ve bıyıklar yarıştı
Almanya'da sakal ve bıyıklar yarıştı
Kimsesiz kadın mal varlığını hayvanlara bıraktı
Kimsesiz kadın mal varlığını hayvanlara bıraktı
Dünyanın en yaşlı "Diana maymunu" öldü
Dünyanın en yaşlı "Diana maymunu" öldü
Taliban aracına saldırı: 3 kişi öldü
Taliban aracına saldırı: 3 kişi öldü
Rusya'da şiddetli rüzgar: Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı
Rusya'da şiddetli rüzgar: Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim