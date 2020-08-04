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Yemen'de sel 17 can aldı

Yemen'in doğusundaki Marib ilinde etkili olan yağışların sebep olduğu selden dolayı 17 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Amran kentinde de baraj çöktü, 4 ev yıkıldı, 30 aile bölgeden tahliye edildi.

04 Ağustos 2020 Salı 09:09
Yemen'de sel 17 can aldı
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Marib'teki Sağlık Bakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, selden hayatını kaybeden 17 kişiden 8'inin çocuk olduğu aktarıldı.

Açıklamada etkili yağışlar nedeniyle oluşan sellerden dolayı bölgedeki tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi.

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'e (BM), ülkenin farklı kentlerinde etkili olan selden zarar görenlere yardım çağrısında bulundu.

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Sel nedeniyle baraj çöktü

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalının haberine göre, Amran'a bağlı Sila ilçesinden bir yetkili Er-Ravna Barajı'nın çökmesi sonucu 4 evin yıkıldığını, 30 ailenin de bölgeden tahliye edildiğini aktardı.

Yetkili, barajın çökmesi sonucu can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Öte yandan, Amran Tarım Ofisi Müdürü Humeyr el-Cebeli, 252 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olan barajın, sel suları nedeniyle yükselen su seviyesine dayanamayarak çöktüğünü ifade etti.

Yemen'in pek çok kentinde etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu sel, 20 kişinin yaşamını yitirmesine ve iç göçmenlerin yaşadıkları başta olmak üzere binlerce barınak ve evin kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yemen Sel
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