Yemen'de salgın hastalıklar 600'den fazla kişinin ölümüne neden oldu

Adının açıklanmasını istemeyen hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, Aden'de 1-13 Mayıs'ta 6'sı hükümet yetkilisi olmak üzere 623 kişi Chikungunya ateşi ve akciğer vebası kaynaklı olduğu düşünülen salgın hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dün Aden'de salgın nedeniyle 2 hükümet yetkilisi daha hayatını kaybetmiş, böylece bir hafta içinde yaşamını yitiren yetkili sayısı 6'ya yükselmişti.

Geçen cumartesi bir hükümet yetkilisi, Aden'in merkezindeki Şeyh Osman Kaymakamı Ali Abdulmecid'in de aralarında bulunduğu 50 kişinin Chikungunya ateşi nedeniyle öldüğünü söylemişti.

Yemen hükümeti, 11 Mayıs'ta ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i yeni tip koronavirüs (COVID-19) ve diğer salgın hastalıklar nedeniyle "salgın bölgesi" ilan etmişti.

Söz konusu hastalığa 21 Nisan'da Aden'de meydana gelen sel felaketi sonucu oluşan bataklıklar ile sivrisineklerin yol açtığı ifade ediliyor.

Sivrisineklerden insanlara bulaşan Chikungunya, ateş, eklemlerde şiddetli ağrı, baş ağrısı, istifra, halsizlik ve ciltte döküntü gibi semptomlar gösteriyor.

Aden'de 21 Nisan'da etkili olan yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketinde 5'i çocuk 8 kişi ölmüş, çok sayıda ev kısmen ya da tamamen yıkılmıştı.

Yemen Cumhurbaşkanı'ndan Hadramevt Valisi'ne teyakkuzu artırma talimatı

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) düzenlediği askeri geçidin akabinde Hadramevt Valisi'ne devlet kurumları haricindeki faaliyetlere dönük teyakkuzda olma talimatı verdi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Cumhurbaşkanı Hadi, 2. Askeri Bölge Komutanı ve Hadramevt Valisi Tümgeneral Ferac el-Bahseni ile telefonda görüştü.

Hadramevt'te ve ülkenin genelinde güvenlik ve istikrarı bozmaya çalışan "kanun tanımazları" takip altına almak için ordu ile emniyet güçleri arasındaki koordinasyonun önemine dikkati çeken Hadi, devlet kurumları haricindeki faaliyetler konusunda teyakkuzun artırılması talimatını verdi.

Bahseni de görüşmede Hadramevt'in her zaman meşru yönetimin çatısı altında yer alacağını vurguladı.

Söz konusu telefon görüşmesi, GGK'ye bağlı silahlı unsurların, Hadramevt'in idari merkezi El-Mukella kentinde askeri geçit düzenlemesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Hükümet güçleriyle GGK arasında Ebyen'de yaşanan çatışmalarla eş zamanlı gerçekleşen askeri geçidin akabinde Hadramevt Valisi Bahseni, devlet kurumları dışında askeri faaliyetlerde bulunanları uyarmıştı.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.