banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100040
ALTIN
385.241
DOLAR
6.9087
STERLİN
8.4021
EURO
7.4608
banner339
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
BÜYÜK YANGIN
Haspolat'ta işyerini soydular
HASPOLAT'TA İŞYERİNİ SOYDULAR
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Almukddad tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK

Yemen'de salgın hastalıklar 600'den fazla kişinin ölümüne neden oldu

Yemen'in geçici başkenti Aden'de mayıs ayında 6'sı hükümet yetkilisi 600'ü aşkın kişinin salgın hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 10:00
Yemen'de salgın hastalıklar 600'den fazla kişinin ölümüne neden oldu
banner337
banner345

Adının açıklanmasını istemeyen hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, Aden'de 1-13 Mayıs'ta 6'sı hükümet yetkilisi olmak üzere 623 kişi Chikungunya ateşi ve akciğer vebası kaynaklı olduğu düşünülen salgın hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dün Aden'de salgın nedeniyle 2 hükümet yetkilisi daha hayatını kaybetmiş, böylece bir hafta içinde yaşamını yitiren yetkili sayısı 6'ya yükselmişti.

Geçen cumartesi bir hükümet yetkilisi, Aden'in merkezindeki Şeyh Osman Kaymakamı Ali Abdulmecid'in de aralarında bulunduğu 50 kişinin Chikungunya ateşi nedeniyle öldüğünü söylemişti.

Yemen hükümeti, 11 Mayıs'ta ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i yeni tip koronavirüs (COVID-19) ve diğer salgın hastalıklar nedeniyle "salgın bölgesi" ilan etmişti.

Söz konusu hastalığa 21 Nisan'da Aden'de meydana gelen sel felaketi sonucu oluşan bataklıklar ile sivrisineklerin yol açtığı ifade ediliyor.

Sivrisineklerden insanlara bulaşan Chikungunya, ateş, eklemlerde şiddetli ağrı, baş ağrısı, istifra, halsizlik ve ciltte döküntü gibi semptomlar gösteriyor.

Aden'de 21 Nisan'da etkili olan yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketinde 5'i çocuk 8 kişi ölmüş, çok sayıda ev kısmen ya da tamamen yıkılmıştı.  

banner341
Yemen Cumhurbaşkanı'ndan Hadramevt Valisi'ne teyakkuzu artırma talimatı

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) düzenlediği askeri geçidin akabinde Hadramevt Valisi'ne devlet kurumları haricindeki faaliyetlere dönük teyakkuzda olma talimatı verdi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Cumhurbaşkanı Hadi, 2. Askeri Bölge Komutanı ve Hadramevt Valisi Tümgeneral Ferac el-Bahseni ile telefonda görüştü.

Hadramevt'te ve ülkenin genelinde güvenlik ve istikrarı bozmaya çalışan "kanun tanımazları" takip altına almak için ordu ile emniyet güçleri arasındaki koordinasyonun önemine dikkati çeken Hadi, devlet kurumları haricindeki faaliyetler konusunda teyakkuzun artırılması talimatını verdi.

Bahseni de görüşmede Hadramevt'in her zaman meşru yönetimin çatısı altında yer alacağını vurguladı.

Söz konusu telefon görüşmesi, GGK'ye bağlı silahlı unsurların, Hadramevt'in idari merkezi El-Mukella kentinde askeri geçit düzenlemesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Hükümet güçleriyle GGK arasında Ebyen'de yaşanan çatışmalarla eş zamanlı gerçekleşen askeri geçidin akabinde Hadramevt Valisi Bahseni, devlet kurumları dışında askeri faaliyetlerde bulunanları uyarmıştı.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor. 

banner346
Anahtar Kelimeler:
Yemende Salgın HastalıklarYemenSalgın Hastalıklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Slovenya Hükümeti Ülkede
Slovenya Hükümeti Ülkede "salgın" Durumunu Sonlandırdı
Meksika'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 257 Kişi Öldü
Meksika'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 257 Kişi Öldü
İran'da Kovid-19 Salgınında Can Kaybı 6 Bin 902'ye Yükseldi
İran'da Kovid-19 Salgınında Can Kaybı 6 Bin 902'ye Yükseldi
Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 55 Bine Yaklaştı
Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 55 Bine Yaklaştı
ABD Senatosundan Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısına onay
ABD Senatosundan Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısına onay
NATO'dan Türkiye'ye övgü
NATO'dan Türkiye'ye övgü
Netanyahu-Gantz koalisyonu karşıtı gösteriler sürüyor
Netanyahu-Gantz koalisyonu karşıtı gösteriler sürüyor
Mozambik'te 50 terörist etkisiz hale getirildi
Mozambik'te 50 terörist etkisiz hale getirildi
Çin roketinin artıkları Fildişi Sahili'ndeki köylere düştü
Çin roketinin artıkları Fildişi Sahili'ndeki köylere düştü
Guterres: Dünya liderleri Covid-19 nedeniyle bir araya gelemeyebilir
Guterres: Dünya liderleri Covid-19 nedeniyle bir araya gelemeyebilir

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim