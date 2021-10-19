banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Daha neler!
Daha neler!
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
banner376
Flaş Haber
Akdeniz'de deprem!
Kapat

Yemen'de öldürülen ve sakatlanan çocuk sayısı 10 bini geçti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana çatışmalarda ölen ya da sakat kalan çocukların sayısının 10 bini aştığını kaydetti.

19 Ekim 2021 Salı 14:30
Yemen'de öldürülen ve sakatlanan çocuk sayısı 10 bini geçti

UNICEF Sözcüsü James Elder, BM'nin Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Yemen'deki insani krizde gelinen son durumu değerlendirdi.

Yemen'in kuzey ve güney bölgelerinde yaptığı gözlemlerde çok sayıda çocuğun zor durumda olduğuna şahitlik ettiğini belirten Elder, "Gittiğim bölgelerde çocuk doktorları, öğretmenler ve hemşirelerle görüştüm. Bana anlattıkları hikayeler, ülkenin tam bir çöküşün eşiğinde olduğunu yansıtır cinsten idi." dedi.

Elder, Yemen'deki insani krize sebep olan unsurların, "şiddetli çatışmalar", "ekonomik çöküntü", "sağlık, beslenme, su, temizlik, güvenlik ve eğitim gibi sistemlerin mahvoluşu" ve "yetersiz kalan BM yardımları" olduğunu vurguladı.

5 ÇOCUKTAN 4'Ü İNSANİ YARDIMA MUHTAÇ

Yemen'deki son duruma ilişkin istatistiklere değinen Elder, "Her 5 çocuktan 4'ü insani yardıma muhtaç durumda ve bu rakam 11 milyondan fazla çocuğa tekabül ediyor. 400 bin çocuk, aşırı yetersiz beslenme altında. 2 milyondan fazla çocuk eğitim alamıyor ve 4 milyon çocuğun okuldan ayrılma riski var. Öğretmenlerin üçte ikisi, yani 170 bin kişi son 4 yıldır düzenli maaş alamıyor. 1,7 milyon çocuk, çatışmalardan ötürü yerinden edildi. Aralarında 8,5 milyon çocuğun olduğu 15 milyon sivil, içme suyu, temizlik ve hijyen gibi imkanlara ulaşamıyor." ifadesini kullandı.

Elder, UNICEF'in yardımlarının Yemen'deki insani krizi belirli ölçülerde yatıştırdığına dikkati çekti ve "Daha fazla uluslararası yardım yapılmazsa, bu insani krizin yükünü çeken daha çok çocuk hayatını kaybedecek." dedi.

banner341
Şimdiye kadar hayatını kaybeden ve yaralanan çocuk sayısıyla Yemen'in "utanılası bir dönüm noktasına" girdiğini vurgulayan Elder, "İç savaşın başladığı Mart 2015'ten bu yana öldürülen veya sakatlanan çocuk sayısı 10 bini geçti. Bu rakam, günde 4 çocuğa tekabül ediyor." şeklinde konuştu.

Elder, Yemen'deki çocukların gıda eksikliğinden değil, çatışmaların devam etmesi nedeniyle aç kaldığının altını çizdi.

Yemen'in, dünyada çocuk olunabilecek en zor ülke olduğunu belirten Elder, mevcut durumun daha kötüye gittiğini vurguladı.

YEMEN'DE İÇ SAVAŞ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

banner360
Son Güncelleme: 19.10.2021 15:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM, Güney Sudan'da sellerden etkilenen savunmasız kişiler için alarma geçti
BM, Güney Sudan'da sellerden etkilenen savunmasız kişiler için alarma geçti
Afrika'nın nadir buzulları eriyebilir!
Afrika'nın nadir buzulları eriyebilir!
Dünyanın en eski yıldız haritası British Museum'da sergilenecek
Dünyanın en eski yıldız haritası British Museum'da sergilenecek
AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu Bakanları toplandı
AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu Bakanları toplandı
Polonya'dan AB'ye tepki: “Tehdit dilini reddediyoruz“
Polonya'dan AB'ye tepki: “Tehdit dilini reddediyoruz“
AB, Akdeniz’de düzensiz göçle mücadelede eleştirilerin hedefinde
AB, Akdeniz’de düzensiz göçle mücadelede eleştirilerin hedefinde
Kanye West adını “Ye“ olarak değiştirdi
Kanye West adını “Ye“ olarak değiştirdi
İngiltere'de genç evsizlerin sayısı artışta
İngiltere'de genç evsizlerin sayısı artışta
Atlas Okyanusu'nda bir yelkenlide 5 tondan fazla kokain bulundu
Atlas Okyanusu'nda bir yelkenlide 5 tondan fazla kokain bulundu
İsviçre'de `aşı sertifikası zorunluluğu` referandumu
İsviçre'de `aşı sertifikası zorunluluğu` referandumu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim