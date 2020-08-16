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Yemen'de koalisyon güçlerinin saldırılarında onlarca Husi öldü

Yemen ordusu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetine düzenlediği iki hava saldırısında onlarca Husi milisinin öldüğü ve yaralandığını duyurdu.

16 Ağustos 2020 Pazar 12:14
Yemen'de koalisyon güçlerinin saldırılarında onlarca Husi öldü
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Orduya bağlı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Koalisyon güçleri, Cevf'e bağlı El-Hazm kentinin doğusunda kaybettiği bölgeleri geri almaya çalışan Husi gruplara iki hava saldırısı düzenledi. Saldırıda onlarca Husi milis öldü ve yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

Ordu güçleri dün de Cevf'te yaşanan çatışmalarda 25 Husi militanın öldüğünü açıklamıştı.

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Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere, bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Son Güncelleme: 16.08.2020 12:21
Anahtar Kelimeler:
HusilerYemen
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