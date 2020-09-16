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Yemen'de iki kentte 1896 kişi zorla kaybedildi veya kaçırıldı

Yemen'in Husilerin elindeki başkenti Sana ile geçici başkenti Aden'de kaçırılan ve zorla kaybedilen kişi sayısının 1896 olduğu belirtildi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 12:02
Yemen'de iki kentte 1896 kişi zorla kaybedildi veya kaçırıldı
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Yemen'in Husilerin elindeki başkenti Sana ile geçici başkenti Aden'de kaçırılan ve zorla kaybedilen kişi sayısının 1896 olduğu belirtildi.
Yemen'deki "İnsan Güvenliği Varlığı" isimli sivil toplum kuruluşu, Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği ile ortak toplantı düzenledi.
İnsan Güvenliği Varlığı Başkanı Avukat Maha Avad AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin kontrolünde olan başkent Sana'da zorla kaybedilenlerin sayısının 186, kaçırılanların sayısının ise 1573 olduğunu söyledi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Hizam Emni güçleri tarafından Aden'de kaçırılan ve zorla kaybedilenlerin sayısının 113 olduğunu, Yemen hükümeti tarafından gözaltına alınanların ise 24 olduğunu ifade etti.

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Yemen'de yerel sivil toplum kuruluşları, Hizam Emni güçlerinin, kuzey bölgelerindeki şehirlerden gelen ve geçici başkent Aden'e girmek isteyenleri keyfi alıkoyduğu ya da engellediğini ifade ediyor.
Yemen'de yakınları kaçırılan veya zorla kaybedilen aileler, birlikte hareket etmek ve yakınlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

 

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Son Güncelleme: 16.09.2020 12:38
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