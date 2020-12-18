Yemen'de hükümet yakın zamanda kurulacak

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, hükümet, Abdulmelik başkanlığında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplandı.

Hükümetin kuruluşunun ilan edilmesinin yakın olduğunu ifade eden Abdulmelik, yeni hükümetin istisnai bir zaman diliminde görev yapacağını ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmesinin bekleneceğini belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), bir hafta içinde 24 bakandan oluşacak bir hükümet kurulması ve 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunun uygulanması konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

Hükümet güçleri, 11 Aralık'ta, Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunu uygulamak için Ebyen'de BAE destekli GGK'ye bağlı güçlerle temas hatlarından çekilmeye başlamıştı.

Koalisyon güçleri 12 Aralık'ta, anlaşmanın, güvenlik ve askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün, planlandığı gibi uygulandığını açıklamıştı.

Açıklamada, Ebyen'deki güçlerin bölünmesi ve Aden'dekilerin de kentten çıkarılması sürecinin, koalisyonun denetiminde devam ettiği aktarılmıştı.