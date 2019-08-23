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Yemen'de hükümet güçleri ile ayrılıkçılar çatışıyor

Yemen'in Şebve ilinin merkez ilçesi Atak'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı birliklerle hükümet güçleri arasında çatışmalar başladı.

Yemen'de hükümet güçleri ile ayrılıkçılar çatışıyor

Yemen'in Şebve ilinin merkez ilçesi Atak'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı birliklerle hükümet güçleri arasında çatışmalar başladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 07:11
Yemen'de hükümet güçleri ile ayrılıkçılar çatışıyor

Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Atak etrafındaki birçok noktada, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri ile hükümete bağlı 21'inci Tugay arasında çatışmalar patlak verdi.
BAE destekli güçlerin, Atak'ın dışında mevzilenerek kenti ele geçirmek için saldırdığı, hükümet güçlerinin ise kenti savunduğu belirtildi.
Hükümet kaynakları ise bir süre önce Şebve'ye gelerek kentteki yetkililer ile görüşen Suudi Arabistanlı bir heyetin de çatışmaların başlamasına rağmen hala Şebve ilinde bulunduklarını aktardı.
Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

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Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri, önceki gün ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.
Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.  

 

Son Güncelleme: 23.08.2019 10:58
Anahtar Kelimeler:
YemenHükümet GüçleriAyrılıkçılarYemen çatışma
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