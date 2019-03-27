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Yemen'de hastaneye hava saldırısı

Yemen'de hastaneye hava saldırısı

27 Mart 2019 Çarşamba 08:03
Yemen'de hastaneye hava saldırısı

Yemen'in kuzeybatısında kırsal kesimde bir hastaneye düzenlenen hava saldırısında 4'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), Associated Press ajansına gönderdiği açıklamada, dün düzenlenen hava saldırısında Saada kentine 100 kilometre uzaklıktaki Kitaf hastanesinin girişine yakın benzin istasyonuna füze isabet ettiği belirtildi.

Kitaf hastanesine destek veren vakıf, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda 4'ü çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vakfın yöneticisi Helle Thorning-Schmidt, "Bu zalim saldırı karşısında dehşete düştük. Yoğun sivil nüfusunun bulunduğu bölgede bir hastaneye ayrım gözetmeksizin yapılmış görünen saldırıda, masum çocuklar ve sağlık çalışanları hayatını kaybetti. Bu tür saldırılar, uluslararası hukukun çiğnenmesidir." ifadesini kullandı.

Thorning-Schmidt, Yemen'de çatışan taraflara silah satışının derhal askıya alınması ve çatışmanın sona erdirilmesi için diplomatik baskının artırılması çağrısında bulunarak "Çocukların hedef olduğu bu savaşı sona erdirmeliyiz." ifadesine yer verdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda büyük insanlık dramına sahne oluyor.

 

Son Güncelleme: 27.03.2019 11:13
Anahtar Kelimeler:
Yemen Hastane Saldırı
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