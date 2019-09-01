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Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü 100 yaralı

Yemen'nin Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu, hapishane niteliğindeki bir binaya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında, 50 kişinin öldüğü ve 100 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü 100 yaralı

Yemen'nin Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu, hapishane niteliğindeki bir binaya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında, 50 kişinin öldüğü ve 100 kişinin yaralandığı belirtildi.

01 Eylül 2019 Pazar 08:15
Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü 100 yaralı

Yemen'nin Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu, hapishane niteliğindeki bir binaya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında, 50 kişinin öldüğü ve 100 kişinin yaralandığı belirtildi.

Husi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon yeni hicri yılı Zamar'da mahkumları hedef alan korkunç bir katliamla başlattı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü, 100 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Husilere bağlı Mahkum İşleri Ulusal Komitesi Müdürü Abdulkadir el-Murtada ise Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının Zamar kentinde Husilerin kontrolündeki hapishaneyi hedef aldığını belirterek, kurtarma ekiplerinin saldırıların yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşamadığını kaydetti.

Görgü tanıkları, saldırılarda yaralananların birçoğunun Husilere ait araç ve ambulanslarla hastanelere taşındığını ancak hapishanede alıkonulanlardan bir kısmının ise hala binanın altında mahsur olduğu bilgisini verdi.

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Husiler, olayla ilgili Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) suçlayarak, uluslararası ve yerel kuruluşları olayı yakından takip etmeye çağırdı.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin perşembe günü geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu gelişmelere ilişkin saldırıyı doğrulayan BAE tarafından yapılan açıklamada, Aden Havalimanındaki Arap koalisyon güçlerine karşı düzenlenen terör saldırısına cevap olarak ülkenin güneyinde silahlı terörist gruba saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Son Güncelleme: 01.09.2019 11:33
Anahtar Kelimeler:
Yemen Hapishane Saldırı
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