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Yemen'de ateşli salgın hastalık şüphesi

Yemen'in geçici başkenti Aden'de sebebi henüz tespit edilemeyen salgın nedeniyle ölenler olduğu bildiriliyor.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:30
Yemen'de ateşli salgın hastalık şüphesi
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Adının açıklanmasını istemeyen hükümet kaynağından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Suçları Delillendirme Şube Müdürü Ahmed Nasır, "Chikungunya ateşi" ya da akciğer vebası olması muhtemel, nedeni henüz tespit edilemeyen salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirdi.

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Vefat sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Başka bir hükümet kaynağı da 1-13 Mayıs'ta 6'sı hükümet yetkilisi olmak üzere 623 kişinin veba ve virüsler sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.

"Chikungunya ateşi"nin, etkeni taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral hastalık olduğu belirtiliyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Yemen Ateşli Salgın Hastalık
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