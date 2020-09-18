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Yemen'de 1 Milyona Yakın Kovid-19 Vakası Olmasından Korkuluyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iç savaş nedeniyle sağlık sistemi çöken Yemen'de uzmanların tahminlerine göre 1 milyona yakın kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmış olabileceğini, ölüm oranının ise yüzde 30'lara çıktığını söyledi.

18 Eylül 2020 Cuma 09:42
Yemen'de 1 Milyona Yakın Kovid-19 Vakası Olmasından Korkuluyor
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iç savaş nedeniyle sağlık sistemi çöken Yemen'de uzmanların tahminlerine göre 1 milyona yakın kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmış olabileceğini, ölüm oranının ise yüzde 30'lara çıktığını söyledi.

Guterres, BM 75. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi, İngiltere, Almanya, İsveç ve Kuveyt tarafından düzenlenen ve ABD, Çin, Fransa, Rusya ve Avrupa Birliği'nin de katıldığı dışişleri bakanları toplantısında konuştu.

Yemen'de resmi rakamlara göre 2 binden fazla Kovid-19 vakası olduğuna ancak uzmanların tahminlerine göre sağlık sistemi çöken ülkede 1 milyona yakın kişiye virüs bulaşmış olabileceğine dikkati çeken Guterres, Kovid-19 ölüm oranının ise yüzde 30'lara çıktığını söyledi.

BM'nin Yemen'e insani yardım programlarının ise fon sıkıntısı nedeniyle kapanmaya başladığını ve şimdiye kadar taahhüt edilen fonların sadece yüzde 30'unun toplandığını ifade eden Guterres, Yemen'deki kıtlık tehdidinin geri döndüğü uyarısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise Yemen'e 5,8 milyon pound (7,5 milyon dolar) yeni yardım taahhüdünde bulundu.

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Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada ise Yemen'deki askeri çatışmalara derhal son verilmesi ve kapsayıcı siyasi çözüm çağrısı yapıldı.

Yemen hükümeti ve Husilere koşulsuz ve yapıcı bir şekilde BM'nin barış önerilerini müzakere etme çağrısı da yapılan açıklamada, Husilerin Marib kentine yönelik saldırısının ise son derece endişe verici olduğu ve barış sürecini tehlikeye attığı kaydedildi.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Savaş nedeniyle sağlık sistemi çöken Yemen'de ayrıca Kovid-19 bağlı ölüm oranının dünya ortalamasından 4 kat fazla olduğu belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Son Güncelleme: 18.09.2020 09:54
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
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