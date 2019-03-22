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Yaşlılar da siber zorbalık mağduru

Yaşlılar da siber zorbalık mağduru

22 Mart 2019 Cuma 14:11
Yaşlılar da siber zorbalık mağduru

İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel, yaptığı açıklamada, dijitalleşmenin hayatı tümüyle etkilediğini, gün geçtikçe genç yaşlı demeden herkesin dijital dünyada yerini aldığını söyledi.

Çocuklar ve gençler kadar artık yaşlıların da dijital dünyanın bireyi haline geldiklerini ifade eden Demirel, "Ancak yaşlılar sonradan dahil oldukları bu ekosisteme ayak uydurmakta zorlanıyor, siber suçların ve siber zorbalığın mağduru oluyorlar." diye konuştu.

Özellikle emeklilerin hayatlarındaki boşluğu doldurmak için internette daha fazla vakit geçirdiklerini belirten Demirel, yaşlıların sanal dolandırıcılıklara karşı daha savunmasız olduklarını dile getirdi. Demirel, finansal dolandırıcılıklara daha fazla maruz kalan 65 yaş üstü kişilerin, kendisini polis, jandarma, milletvekili ya da resmi yetkili olarak tanıtan kişilere karşı aldanma eğilimi içinde olduklarını söyledi.

Yaşlıların, banka ya da telekom operatörlerinin adı kullanılarak gönderilen fatura süsü verilmiş tuzak elektronik postaların içindeki linkleri tıkladıklarında başlarına gelebilecek olaylar konusunda farkındalıklarının düşük olduğunu dile getiren Demirel, bu nedenle dijital dünyada nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmeleri gerektiğini ifade etti.

Demirel, bazı ülkelerde yaşlılara ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayan özel web siteleri oluşturulduğuna işaret ederek, Türkiye'de de yaşlılara özel, bilgilendirici ve onların hayatlarını kolaylaştıran dijital uygulamaların hayata geçirilmesini istedi.

Yaşlı internet kullanıcılarının hem sanal dolandırıcılıklara hem de siber zorbalığa maruz kaldığını vurgulayan Demirel, Türkiye'de 28 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok'ta yaşlıların da eğlenceli mizansenlerden oluşan videolar paylaştıklarını, bu paylaşımlara gençlerin yazdığı olumsuz yorumlar nedeniyle sanal zorbalığa maruz kaldıklarını kaydetti.

Özellikle yaşlıların dans ettiği, eğlendiği videoların olumsuz yorum yağmuruna tutulduğunu söyleyen Demirel, bu yorumların bazen hakarete kadar vardığını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Yaşlılara Siber Zorbalık
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