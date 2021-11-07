banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Lefkoşa'da kabus gibi gece!
Lefkoşa'da kabus gibi gece!
Stewart’ın ay sonu adaya gelmesi bekleniyor
Stewart ay sonu geliyor
Hellim konusunda açıklama
Hellim konusunda açıklama
banner376

Yasa dışı giriş için hasta rolü yaptığı ortaya çıktı

İspanya'nın Mayorka Adası'ndaki Son Sant Joan Havaalanı'nın dün akşam geçici olarak iniş kalkışlara kapatılmasına neden olan Fas uçağının acil iniş yapma gerekçesinin arkasında, düzmece bir yasa dışı göç organizasyonun olduğu ortaya çıktı.

07 Kasım 2021 Pazar 09:30
Yasa dışı giriş için hasta rolü yaptığı ortaya çıktı

İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları grubundaki Mayorka kentinin Son Sant Joan Havaalanı'na dün akşam saat 20.00 sıralarında "Air Arabia Maroc" hava yoluna bağlı Kazablanka-İstanbul seferi yapan bir uçak, yolculardan birinin ciddi sağlık problemi olduğu gerekçesiyle acil iniş yaptı.

İspanyol polisinden verilen bilgilerde, uçağın acil iniş yapmasına neden olan ve diyabet komasına girdiği iddia edilen yolcunun hastanede yapılan kontrollerde tamamen sağlıklı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Hasta numarası yapan 34 yaşındaki Fas vatandaşı yolcu, polis tarafından gözaltında tutuluyor.

Yolcu yasa dışı göçü teşvik ve havaalanı trafiğini tehlikeye atmak suçlarından mahkemeye sevk edilecek.

banner341
Kaçak yolculardan 11'i yakalandı

Diğer yandan söz konusu kişinin hastaneye götürülmesi sırasında uçaktaki yolculardan çoğu Faslı olan 20'si piste atlayarak, yasa dışı yollardan İspanya'ya giriş yapmaya çalıştı.

Polis, kaçak yolculardan şimdiye kadar 11'ini yakalarken, diğerlerinin aranmasına devam ediyor.

Havaalanı kapatıldı, 40 uçuş aksadı

Pistte yaşanan güvenlik sorunundan dolayı havaalanı gece boyunca uçuşlara kapalı tutuldu.

13 uçak İspanya'nın farklı kentlerindeki diğer havaalanlarına yönlendirilirken ve 40 kadar uçuş da aksadı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Astronotlardan tuvalet bozulunca bebek bezi kullanmaları istendi
Astronotlardan tuvalet bozulunca bebek bezi kullanmaları istendi
İran: "Petrolü kaçak satıyor ve parasını gizlice getiriyoruz"
İran: "Petrolü kaçak satıyor ve parasını gizlice getiriyoruz"
Develer sirkten kaçıp Madrid sokaklarına daldı
Develer sirkten kaçıp Madrid sokaklarına daldı
Dünya genelinde vaka sayısı 250 milyonu geçti
Dünya genelinde vaka sayısı 250 milyonu geçti
COVID-19 HPV aşılamalarını erteletti
COVID-19 HPV aşılamalarını erteletti
ABD'de sırtlanlarda ilk kez koronavirüse rastlandı
ABD'de sırtlanlarda ilk kez koronavirüse rastlandı
COVID-19'dan değil yangından öldüler
COVID-19'dan değil yangından öldüler
Acil iniş yapan uçaktan inip kaçan Afrikalı yolcular aranıyor
Acil iniş yapan uçaktan inip kaçan Afrikalı yolcular aranıyor
Japonya'da iş insanlarının karantina koşulları hafifletilecek
Japonya'da iş insanlarının karantina koşulları hafifletilecek
Nijerya'da 11 milyon kişi insani yardıma muhtaç
Nijerya'da 11 milyon kişi insani yardıma muhtaç

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim