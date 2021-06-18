Yarasalarda insanları hasta edebilecek onlarca virüs tespit edildi

İsviçre’de bilim adamlarınca koronavirüsün kökenine dair yapılan araştırmalarda yarasaların, insanları yeniden hasta edebilecek 39 farklı bulaşıcı virüs taşıdığı öğrenildi.

Yarasalardan doğruca insanlara sıçrayan virüslerin sayısı azken, bilim adamları genellikle yarasalar tarafından taşınan virüslerin bir başka tür aracılığıyla insanlara bulaştığını düşünüyor.

39 BULAŞICI VİRÜS TAŞIYORLAR

Dünya genelinde 177 milyonu aşkın kişinin arasında yer alan yeni tip koronavirüsün de benzer bir şekilde yarasalardan konakçı türe, ardından insanlara bulaştığına inanılıyor. Bilim adamları, İsviçre'deki yarasaları inceleyerek, 39 farklı viral aileden virüs bulunduğunu açıkladı. Zürih Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, ülke genelindeki binlerce yarasadan alınan virüs örneklerinin genetik analizi yapıldı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ ÇOK GÜÇLÜ

Araştırmacılar, yarasaların birçok farklı virüs türü için ideal bir kaynak olduğunu belirterek, yarasaların güçlü bağışıklık sistemine değindi. Uzmanlar, yarasaların dayanıklı yapıları sayesinde diğer canlıları tehdit eden virüs vericileri haline geldiğini söyledi.

16 VİRAL VİRÜS AİLESİ DAHA ORTAYA ÇIKTI

PLOS ONE adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında, yarasalardan toplanan organ ve dışkı örneklerinde bulunan virüslerin DNA ve RNA dizileri analiz edildi. Ardından, bu virüslerin genomlarının değerlendirmesi, daha önce diğer omurgalıları enfekte edebilen 16 viral aileyi ortaya çıkardı. Bu nedenle, bu virüsler potansiyel olarak diğer hayvanlara veya insanlara bulaşabilir.

İncelenen yarasa kolonilerinden birinin Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS) ile ilişkili koronavirüsün neredeyse tam bir genomunu barındırdığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, dışkı örneklerinin genomik analizinin, yarasalar tarafından barındırılan virüsleri sürekli olarak izlemek için yararlı bir araç olabileceğini belirtti.

Ayrıca, bu tür bir izlemenin diğer hayvanlara bulaşma riskini artırabilecek viral genetik mutasyon birikimlerini tespit edebileceği ifade edildi. Uzmanlar son olarak, "İsviçre'ye özgü yarasaların genetik analizi, geniş virüs çeşitliliğini ortaya koyuyor. Koronavirüsler, adenovirüsler, hepevirüsler, rotavirüsler A ve H ve parvovirüsler dahil olmak üzere 16'sının omurgalıları enfekte ettiği bilinen 39 farklı virüs ailesinden virüs genomları tespit edildi” dedi.