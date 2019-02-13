Yapışık ikizlerin ameliyatında ikinci aşama başarıyla tamamlandı

Macaristan'da doktorlar başı yapışık halde doğan Bangladeşli ikizleri ayırma ameliyatının ikinci aşamasını başarıyla tamamladı.

Macar doktorlar, iki buçuk yaşındaki ikiz kız kardeşler Rabia ve Rukia'nın yapışık başlarını ayırmadaki bir sonraki fasla başarılı bir ameliyatla geçtiklerini duyurdu.

Rabia ve Rukia, her iki buçuk milyon doğumdan birinde rastlanan, oldukça nadir bir tıbbi fenomen olan kraniyopagus tipi ikizler ve başları birbirine yapışık olarak doğdular.

Doktorlar, kraniyopagus tipi ikizleri ayırma işleminin zorlu olduğunu ve yüksek riskli bir takım ameliyatlar gerektirdiğini söylüyor. İşlem, iki bebeğin beyin fonksiyonlarını paylaşıp paylaşmamasına bağlı olarak daha da zorlaşıyor. Bu durumda ortak damarların kesilmesi, ikizlerin hayatlarını tehdit edici komplikasyonlar oluşturabilir.

Vakayı inceleyen beyin cerrahı Andras Csokay'e göre bu tip ameliyatlarda ölüm oranı çok yüksek ve başı yapışık ikizleri ayırma ameliyatlarında son yüz yıllık deneyimler ölüm riskinin yüzde 50 olduğunu gösteriyor.

Klinikten ayrılmalarına izin verilen ikizlerin sağlık durumu iyi

Rabia ve Rukia'yı ayırma süreci geçen sene küçük ikizlerin doğum yeri olan Bangladeş'te, Macar doktorlar tarafından başlatılmıştı. Ülkelerinde geçirdikleri iki ameliyatın ardından 'özgürlük operasyonu' olarak adlandırılan ikinci aşama için ikizler Macaristan'da tedavi altına alındı. Bangladeş'teki operasyonlar beyinlerindeki büyük damarların ana bölümünü ayırmak için yapılmıştı.

Macaristan'daki Semmelweis Üniversitesi, kızların sağlık durumunun iyi olduğunu ve klinikten ayrılmalarına izin verildiğini açıkladı.

Önümüzdeki yaz gerçekleşmesi beklenen ikizleri ayırma işlemiyle ilgili testlerse gelecek haftalarda yapılacak.