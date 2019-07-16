Yapışık ikizler 50 saati aşan ameliyatlarla ayrıldı

Kafalarından yapışık olarak doğan 2 yaşındaki Pakistanlı ikizler, İngiltere'nin başkenti Londra'da sanal gerçeklik teknolojisi ve 3D yazıcıların da kullanıldığı toplamda 50 saati aşan ameliyatlarla ayrıldı.

3 büyük ameliyat geçiren ve bu ay başında taburcu olan Safa ve Merve Ullah adlı kız çocuklarının operasyonuna 100 kadar doktor ve yardımcı personelin katıldığı açıklandı.

Kalp krizi sonucu babalarını doğumdan önce kaybeden çocukların durumunun iyi olduğu ve şimdi fizyoterapi gördükleri belirtiliyor.

Ameliyatların parasını adı açıklanmayan bir bağışçının ödediği açıklandı.

Operasyonlar, 2006 ve 2011 yıllarında da benzer iki ameliyat gerçekleştiren Great Ormond Street Çocuk Hastanesi'nde yapıldı.

Hastane yetkililerine göre, Pakistan'ın Çarsadda kentinde sezaryenle dünyaya gelen çocuklar, kafatasları ve damarları yapışık parazit ikizler olarak doğdu.

Operasyonun başarı şansını artırmak için ameliyattan önce sanal gerçeklik teknolojisiyle çocukların birebir anatomik kopyaları çıkarıldı. Bunun operasyonda cerrahlara çocukların kafataslarının karmaşık yapısıyla beyin ve damarlarının konumunu daha iyi görme fırsatı verdiği belirtiliyor.

Ameliyat öncesinde 3D yazıcıyla çıkarılan plastik modeller üzerinde prova yapıldı.

Tarama tetkikinde çocukların ayrı beyinleri olduğu görüldü. Şekilleri bozuk olan beyinler, plastik ve buna bağlı bir kasnak sistemiyle düzeltildi.