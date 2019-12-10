İngiltere’de şoke eden olay! Yanlışlıkla tahliye edilen şahıs 11 kişiye tecavüz etti

İngiltere'de skandal bir olay yaşandı. İnfaz sisteminde meydana gelen karışıklık nedeniyle bir şahıs, cezaevinden yanlışlıkla tahliye edildi. Hapisten çıktıktan sonra 11 kadın ve çocuğa cinsel saldırıda bulunan şahıs, yeniden tutuklanarak 33 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Akıllara durgunluk veren olay İngiltere’de yaşandı. Hırsızlık suçundan hüküm giyen McCann, infaz sisteminde yapılan bir hata nedeniyle Şubat ayında yanlışlıkla tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra yoğun şekilde uyuşturucu ve alkol kullanmaya başlayan 34 yaşındaki McCann, ilk cinsel saldırısını Nisan ayında Watford’da düzenledi.

McCann, iki hafta içerisinde Londra, Manchester ve Cheshire kentlerinde yaşları 11 ile 71 arasında değişen 11 kadın ve çocuğu silah zoruyla kaçırıp, defalarca cinsel saldırıda bulundu. Daha sonra yakalanan McCann, mahkemeye sevk edildi. McCann, duruşmada; silahla alıkoyma, cinsel istismar ve tecavüz suçlarından suçlu bulundu ve 33 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.