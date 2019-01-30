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Yanlış teşhisle yaşam destek ünitesinin fişi çekildi: Ölümcül hata yargıda

Yanlış teşhisle yaşam destek ünitesinin fişi çekildi: Ölümcül hata yargıda

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:14
Yanlış teşhisle yaşam destek ünitesinin fişi çekildi: Ölümcül hata yargıda

New York'ta bir kadın, ölüm döşeğindeki erkek kardeşinin yaşam destek ünitesinin kapatılması için onay verdikten sonra ölen kişinin başkası olduğunu öğrendi.

Ölümcül hata 15 Temmuz'da, Freddy Clarence Williams adlı şahsın aşırı doz uyuşturucudan kaynaklanan beyin hasarıyla, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılmasıyla başladı.

Kayıtlarda Frederick Williams adlı bir kişinin daha önce tedavi gördüğünü farkeden hastane yetkilileri aileye haber verdi. Ancak hasta yatağında yatan başka bir Williams'dı.

Shirell Powell, yüzü deforme olmuş ve kabloların bağlı olduğu hastayı erkek kardeşi sanarak teşhis etti. Bazı aile üyeleri şüphelense dahi daha sonra herkes, hata olamayacağını düşünerek hastanın akrabaları olduğu kanısına vardı.

Hasta yatağında sanılan Williams hapishane çıktı
Bir aydan fazla bir süre akrabalarıyla birlikte kardeşinin üzüntüsünü yaşayan Powell daha sonra umut olmadığı gerekçesiyle hastanın yaşam destek ünitesinin fişinin çekilmesine onay verdi.

29 Temmuz'da tedavisi sonlandırılan hasta hayatını kaybetti.

Cenaze işlemleri için hazırlık yapıldığı sırada ölen kişinin Powell'in kardeşi olmadığı ortaya çıktı.

Powell'in kardeşi olan diğer Frederick Williams, o sırada parmaklıklar ardındaydı, ancak ailesinin bu durumdan haberi yoktu.Powell, cezaevindeki Freddy Williams'ın durumu öğrendikten sonra kendisine "Beni öldürmelerine izin mi verecektin?" diye sorduğunu söyledi.Yanlış kişinin ölümüne neden olduğunu öğrenen kadın St. Barnabas Hastanesi'ne yapılan hatadan ve ailenin yaşadığı yıkımdan dolayı dava açtı.

Anahtar Kelimeler:
Yaşam Destek ünitesiölümcül Hata
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