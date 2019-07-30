banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103373
ALTIN
257.412
DOLAR
5.6029
STERLİN
6.8684
EURO
6.2353
Yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı
İtfaiye aracı yandı!
Gazimağusa’da 2 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI
HP kesintisine ara emri...
HP KESİNTİSİNE ARA EMRİ...
DAÜ Rektörü suçlu bulundu
DAÜ REKTÖRÜ SUÇLU BULUNDU
banner306
Flaş Haber
Gazimağusa'da ani ölüm!
Kapat

Yakıt parası bitince pilot yolculardan para istedi!

Irak Havayollarına ait yolcu uçağı, yakıt parasını ödemediği için Tunus havalimanı yetkilileri tarafından uçuşuna izin verilmedi. Uçağın pilotu ise seferi gerçekleştirebilmek için yolculardan aralarında 3 bin dolar toplamalarını istedi.

Yakıt parası bitince pilot yolculardan para istedi!

Irak Havayollarına ait yolcu uçağı, yakıt parasını ödemediği için Tunus havalimanı yetkilileri tarafından uçuşuna izin verilmedi. Uçağın pilotu ise seferi gerçekleştirebilmek için yolculardan aralarında 3 bin dolar toplamalarını istedi.

30 Temmuz 2019 Salı 00:02
Yakıt parası bitince pilot yolculardan para istedi!

Irak Havayollarına ait yolcu uçağı, yakıt borcunu ödeyemeyince Tunus Kartaca Havalimanı güvenlik elemanları tarafından kalkışı yasaklandı. Olayı cep telefonuyla kaydeden Iraklı yolcuların birisi, uçağın seferi yasaklanmasının nedeni yakıt parasının ödenmediğinden dolayı olduğunu belirterek, uçağın pilotu yolculuğun devam etmesi için yolculardan aralarında 3 bin dolar toplamalarını istediğini söyledi.

banner317
BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA

Parayı toplamayan yolcular uçuşun yasağının kaldırılması ve sorunun çözülmesini yerlerde oturarak bekledi. Irak Havayolları Şirketi konuyla ilgili açıklama yapmazken, Tunus'un Bağdat Büyükelçiliği tarafından açıklama yapıldı. Büyükelçilik yaptığı açıklamada uçağın havalimanı tarafından alıkoyulmadığı ancak pilotun yakıt parasını ödemeyi geciktirmesinden kaynaklandığını söyledi. Açıklamada Tunuslu havalimanı yetkilileri, Irak'ın Tunus Büyükelçiliği ile koordine sağlayarak gereken parayı ödediğini ve uçağın seferini gerçekleştirdiğini bildirildi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 eyalette 4 banka soydu: FBI bu kadını bulana para verecek
3 eyalette 4 banka soydu: FBI bu kadını bulana para verecek
AB mahkemesinden nükleer santral kararı
AB mahkemesinden nükleer santral kararı
Rudskoy: “ABD Suriye’de petrol kaçakçılığı yapıyor“
Rudskoy: “ABD Suriye’de petrol kaçakçılığı yapıyor“
Ünlü mankenin korkunç ölümü: Bavulun içinde bulundu
Ünlü mankenin korkunç ölümü: Bavulun içinde bulundu
İnsan Ticaretinin En Büyük Mağdurları Kadın Ve Kız Çocukları
İnsan Ticaretinin En Büyük Mağdurları Kadın Ve Kız Çocukları
Almanya'da Raylara İtilen Anne Kurtuldu, Çocuğu Öldü
Almanya'da Raylara İtilen Anne Kurtuldu, Çocuğu Öldü
Etiyopyalılar Bugün 200 Milyon Ağaç Dikmek İçin Seferber Oldu
Etiyopyalılar Bugün 200 Milyon Ağaç Dikmek İçin Seferber Oldu
Dünya'nın 2019 Yılı İçin Doğal Kaynaklarını Tükettik
Dünya'nın 2019 Yılı İçin Doğal Kaynaklarını Tükettik
Hastaneye Kaldırılan Rus Muhalif Lider Taburcu Edilerek Cezaevine Geri Gönderildi
Hastaneye Kaldırılan Rus Muhalif Lider Taburcu Edilerek Cezaevine Geri Gönderildi
Etiyopya
Etiyopya "ağaç Dikme Rekoru" İçin Sokaklarda

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim