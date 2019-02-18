XV. yüzyıl havasında festival: Venedik'te karnaval başlıyor

Kanalları ve gondollarıyla meşhur Venedik'te karnaval sezonu, XV. yüzyıl atmosferinde düzenlenen festivalle açıldı.

Cannaregio Kanalı'nda süzülen yüzlerce gondol ve geçmişi günümüze taşıyan kostümler giyen yaklaşık 800 katılımcı göz kamaştırdı.

"Ay" temalı bu yılki festival hayallerinin peşinden koşanlara adandı.

Danslar, akrobatik ve ateş gösterileriyle süslenen, Venedik'in simgesi maskelerin de unutulmadığı açılış töreni dünya çapından binlerce kişiyi ağırladı. Cuma gününü cumartesiye bağlayan gece başlayan törende, gökyüzüne bırakılan Ay şeklinde bir balonun altına bağlanmış XV. yüzyıl gemisi, Venedik'ten Ay'a hayali bir yolculuk yapan akrobat ve sayısız dans gösterileri ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Açılış töreni tüm hafta sonu boyunca sürecek. Bu yıl 16 Şubat - 5 Mart arasına denk gelen karnaval sezonunun açılış etkinliği, 10 yıl önce bölge halkı tarafından başlatıldı. Uluslararası ilgi gören kapanış festivaline alternatif olarak başlayan açılış festivali aslında Venediklilerin kendileri için düzenlediği bir etkinlik.